Mare fuori 2, la seconda stagione ci sarà: Carmine riuscirà a sopravvivere dopo lo sparo?

Dopo il finale da brivido della prima stagione di Mare fuori, è ora ufficiale che i telespettatori potranno assistere alla seconda stagione della fiction e scoprire così se Carmine si salverà dagli spari che gli sono stati inferti dai sicari di Valletta oppure no. Un finale struggente che ha lasciato i fan della serie con il fiato sospeso, ma è proprio da lì che la seconda stagione ripartirà.

Tutti, infatti, sono ansiosi di sapere cosa accadrà a Carmine, riverso in fin di vita tra le braccia di Filippo e del comandante Massimo, che lo implorava di non mollare e di pensare alla sua fidanzata Nina e alla sua bambina, nata proprio negli istanti in cui il ragazzo veniva colpito dagli spari di pistola di Valletta, desideroso di vendicarsi per l’uccisione del figlio Nazario.

Ma non solo Carmine: i telespettatrori, infatti, si chiedono quale sarà il destino di Filippo, unico milanese detenuto nell’IPM di Napoli: verrà finalmente scagionato dall’accusa di omicidio e potrà tornare a casa o il giudice deciderà di confermare l’arresto? E poi rivelerà a tutti che ad uccidere Ciro è stato lui e non Carmine o terrà per se questo pesante segreto? Naditza ha dichiarato il suo amore a Filippo, che sembra ricambiare totalmente il sentimento della giovane Rom, ma una volta uscito di prigione per lui le cose cambieranno?

Altro nodo da sciogliere, la nuova vicinanza tra la direttrice Paola e io comandante Massimo: dopo aver passato settimane a studiarsi e a mantenere le distanze, i due si sono improvvisamente scoperti più vicini e simili di quanto pensassero e nella seconda stagione tra i due potrebbe finalmente nascere qualcosa di più.

Il successo inaspettato della serie, ha fatto sì che Mare fuori venisse venduta anche all’estero, tra cui Francia, Spagna, Germania, Scandinavia ed è stata avviata anche una trattativa con gli Stati Uniti.