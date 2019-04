Marco Maddaloni, il grande campione di judo, è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2019

Questa edizione dell’Isola dei Famosi, molto entusiasmante ma al tempo stesso tanto discussa, ha animato gli animi dei tanti telespettatori che finalmente si sono espressi e hanno decretato il loro vincitore. La puntata si è aperta con la presentazione dei 5 finalisti: Sarah Altobello; Luca Vismara; Marina La Rosa; Marco Maddaloni e Aaron Nielsen che si sono sfidati nel famoso scenario di “Milano Dos”.

In studio, la bellissima conduttrice Alessia Marcuzzi ha accolto con grande emozione tutti i concorrenti dell’isola ricordando i loro momenti migliori. Non sono mancati le opinioni e le attente riflessioni delle due grandi opinioniste di questa edizione ovvero Alda D’Eusanio e Alba Parietti che insieme hanno offerto al reality un tocco di stile, allegria e saggezza in più.

Il primo finalista eliminato al televoto è stato Aaron Nielson che si è sempre contraddistinto per la sua educazione, tranquillità e maturità. Subito dopo ad abbandonare il sogno è stata la divertentissima Sarah Altobello, considerata la “vincitrice morale” di questa edizione, in quanto è riuscita divertire tutti con la sua semplicità e umiltà. A raggiungere il podio sono stati Luca Vismara, Marina La Rosa e Marco Maddaloni.

Proprio quest’ultimo è riuscito a conquistare la vittoria cosi da ottenere un premio da 100 mila euro, tra cui la metà donata in beneficenza con lo scopo di sostenere grandi progetti umanitari in grado di regalare sorrisi a chi vive in difficoltà. Molte sono state le sorprese riservate ai finalisti che, sbarcati in Italia dopo mesi di avventura, hanno ritrovato l’affetto dei loro cari e l’affezione dei tanti telespettatori.

Molto emozionante è stato l’ingresso in studio di Marina e Marco, accompagnati dalle note di “We Will Rock You” dei Queen. Il tenero Marco ha incontrato la sua compagna e dopo mesi di riflessione in Honduras ha deciso di proporre alla sua amata le tanto attese nozze, invece Marina ha abbracciato il suo amato marito dimostrando la sua dolcezza e fragilità. Con le loro bellissime storie hanno emozionato il pubblico insegnando che la vera vittoria della vita è l’amore per la famiglia, il coraggio e la tenacia, utili per non mollare mai.