Marco Columbro ricorda lo scontro con Barbara D’Urso e parla del suo ritorno in tv

Marco Columbro ritorna in televisione dopo ben sedici anni di assenza sul piccolo schermo. Infatti nella serata del 26 novembre va in onda “GreenBiz“, in onda su Sky al canale 821. Il format del programma lo vede impegnato con interviste e approfondimenti sull’industria ecosostenibile italiana.

Intervistato dal sito del “Corriere” parla proprio di questa nuova trasmissione, dichiarando di essere molto felice per il suo ritorno sul piccolo schermo. Marco Columbro, stuzzicato dal giornalista, ritorna anche sullo scontro che ha avuto con Barbara D’Urso avuto negli studi di “Live – Non è la D’Urso“.

Le parole di Marco Columbro

Il conduttore si dichiara molto felice per questa possibilità, poiché ha sempre dato una certa importanza ai temi sulla natura. Proprio per questa passione dichiara di aver costruito l’albergo di sua proprietà in Toscana, precisamente a Val d’Orcia, rispettando i canoni della bioarchitettura, come per esempio prendendo l’acqua dei pozzi depurata a osmosi inversa e servendo solamente il cibo della zona.

Ricorda anche la sua intervista al “Live – Non è la D’Urso“, dove ha avuto uno scontro proprio con la conduttrice: “Mentre vado, mi chiama la mia fidanzata e mi dice che avevano anticipato un servizio intitolato ‘Ecco i vip che non arrivano a fine mese’ e avevano messo anche la mia foto. (…) Quello che è successo l’avete visto in onda. Barbara mi ha anche detto che l’ha fatto per aiutarmi. Ma come aiuto mi è sembrato maldestro”.

Il giornalista del “Corriere” ricorda a Marco Columbro che la voce sui problemi economici sono nati quando è uscita la notizia che Silvio Berlusconi gli avrebbe comprato una casa in cui vivere. Come già fatto in passato però Marco Columbro continua a non volere commentare questa notizia, sottolineando però di essere molto attivo come imprenditore poiché, insieme alla compagna Marzia, vuole costruire una fonte termale.