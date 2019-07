Mara Venier rinnova con la Rai: per lei due nuovi programmi oltre a "Domenica In"

Mara Venier ha ottenuto un enorme successo durante la quarantatreesima edizione di “Domenica In“, il varietà in onda su Rai 1. La conduttrice è stata chiamata dall’azienda di Viale Mazzini con l’obbiettivo di risollevare le sorti della trasmissione dopo il flop regitrato dalle sorelle Benedetta e Cristina Parodi.

Oltre ad aver registrato degli ottimi ascolti, con una media di 2.800.000 telespettatori e con uno share del 17,50%, è riuscita anche in alcune circostanze a superare la concorrenza. Infatti, dopo anni di dominio, Barbara D’Urso si è vista costretta ad arrendersi a Rai 1 perdendo in campo Auditel. Per questo motivo, il programma della D’Urso è stato spostato nel tardo pomeriggio proprio per evitare la forte concorrenza.

La riconferma di Mara Venier

Dal prossimo anno la zia Mara, come rivela il sito “Tv Blog“, sarà impegnata anche in radio. La trasmissione, come riporta il sito “Blogo“, dovrebbe prendere spunto da uno storico programma andato in onda su Rai Radio 2: “Si tratterà di una trasmissione che la vedrà protagonista di un filo diretto con il pubblico che potrà intervenire telefonicamente in diretta e parlare direttamente con lei. (…) potrebbe prendere le basi dallo storico titolo radiofonico ‘Chiamate Roma 3131′”.

La conferma di Mara Venier per quanto concerne la conduzione di una trasmissione radiofonica arriva anche da Nicola Carraro, produttore e marito della nota presentatrice televisiva, che in un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha confermato l’indiscrezione di “Tv Blog”.

Novità anche in televisione, poiché dal prossimo dicembre dovrebbe condurre il format “La porta dei sogni“. Come spiega sempre “Tv Blog”, il nuovo programma sarà legato ai sentimenti. La trasmissione, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe andare in onda tutti i venerdì, ma per avere una idea più chiara bisogna aspettare i palinsesti della Rai.