Mara Venier parla di Barbara D’Urso: "I politici vanno da lei perché io non posso averli"

Durante la serata speciale “Gli incontri del Principe” Mara Venier ha voluto parlare della prossima edizione di “Domenica In“. La Venier infatti, dopo aver annunciato in un primo momento di voler lasciare il mondo televisivo, ha deciso insieme ai vertici di Viale Mazzini di rinnovare il proprio contratto di un altro anno.

Parlando proprio della nuova edizione la Venier afferma che ci saranno delle novità interessanti, come il ritorno del suo amico don Antonio Mazzi, che dovrebbe raccontare le storie di gente comune con un vissuto particolare. Un grande spazio verrà dato anche ai giovani, ove Mara Venier vuole dare la possibilità agli artisti di avere visibilità e magari mettersi alla prova.

Mara Venier parla di Barbara D’Urso

In queste ultime tre edizioni di “Domenica In” la Venier ha dovuto sfidarsi, in ambito Auditel, con Barbara D’Urso. Inizialmente partita in svantaggio, per via del forte successo avuto da “Domenica Live” su Canale 5, la zia Mara è riuscita a conquistarsi il pubblico da casa. Infatti il programma condotto dalla D’Urso prima ha avuto un ridimensionamento con gli orari e poi è stato definitivamente cancellato (al suo posto questa edizione va “Verissimo” di Silvia Toffanin).

Negli anni Barbara D’Urso si è spesso vantata di essere stata scelta dai politici come programma di riferimento per poter esprimere un loro pensiero. Mara Venier però, nella seguente intervista, ha voluto correggere la sua amica: “Non come la d’Urso che intervista… la D’Urso dice scelgono me, non è vero Barbara che scelgono te. È che io non li posso avere”.

Stuzzicato ancora dal conduttore, Mara Venier spera che possano cambiare alcune cose durante la prossima edizione del suo talk show: “Chiamano me ma non sono io che decido. Perché c’era una chiara posizione, per quanto riguarda la Rai di Salini, che Domenica In non avesse i politici. L’intervista al politico non potevo farla, ma loro sarebbero venuti molto volentieri tutti. Chissà quest’anno…”.