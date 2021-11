Ci sono momenti in cui le lacrime e i silenzi fanno da padroni. E’ quanto accaduto ieri, nel corso della puntata di Domenica In, quando Mara Venier ha voluto ricordare un suo caro amico, ex modello e protagonista dell’Isola dei Famosi, morto a soli 49 anni.

A portaselo via, seppur le cause del decesso non siano ancora state rivelate in modo ufficiale, sarebbe stato un melanoma cutaneo, un tumore della pelle. A rivelarlo Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, in un editoriale accorato in cui ricorda l’amico scomparso.

Il racconto di Alessi, direttore di Novella 2000

“Era un un uomo molto buono, un ragazzo direi, perchè sembrava sempre un ragazzo”, dice Alessi che in un articolo, racconta che un anno fa era stato a casa sua, con un cerotto alla mano, dicendogli “Devo darmi vedere”. Rossano Rubicondi stava per aprire un ristorante a Miami ed uno a New York e gli parlava che si sarebbe risposato con Ivana. Un uomo solare, Rossano, amante della vita, ed è così che lo ha ricordato Mara Venier che, sconvolta, in lacrime, ha speso qualche parola per l’amico deceduto.

Il ricordo di Mara Venier

Mara, nel corso della puntata di Domenica In, ha detto:”Rossano Rubicondi era un mio amico, se ne è andato a 49 anni. Non ho mai conosciuto nessuno che amasse la vita più di lui. A Rossano voglio dedicare questo filmato“. E nel filmato strappalacrime si vedono momenti della vita dell’ex marito di Ivana Trump, tra cui la sua partecipazione a “Ballando con le stelle” in qualità di “ballerino per una notte” nel 2018.

Mara Venier, sconvolta, ha dichiarato di averlo visto un po di mesi da, di essere andati a cena insieme e lui era sempre gioioso, anche con dei problemi. I problemi c’erano, i problemi ce li aveva, dice Mara Nazionale, ma non di salute, “o perlomeno non ha detto niente a nessuno”. Una puntata all’insegna dei ricordi, quella di ieri, e dell’inevitabile commozione in studio.