Mara Venier, i retroscena di "Domenica in": "Nicola malato, ho pensato di fermarmi"

In una lunga intervista fatta a Libero Quotidiano, Mara Venier ha rivelato i retroscena di “Domenica In“. La presentatrice in forza alla Rai, inizialmente aveva un contratto con il succitato programma fino a maggio, ma da poco si è appresa la notizia che l’appuntamento domenicale di zia Mara è stato prolungato fino a fine giugno.

La donna ha svelato qualche retroscena del programma e ha parlato di quella volta che aveva quasi deciso di fermarsi con la presentazione dello show, a causa del Coronavirus che ha spaventato non poco la conduttrice. Infatti” come tutti sanno, “Domenica In” è stato fermo solo per una singola puntata, ma è andato avanti poi per tutto il periodo di emergenza.

A convincere la Venier a ritornare sui proprio passi ci hanno pensato il direttore di Rai Uno e l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini. Infatti la Venier a tal proposito racconta: “Mi sono molto spaventata… Ho pensato sinceramente di fermarmi […] Mi hanno dato la forza di tornare. Ero molto spaventata per me, faccio parte dell’età a rischio“.

Si parla poi del futuro del programma e la donna aggiunge che ha sempre lavorato giorno per giorno, senza farsi troppi programmi o speranze inutili, poi al prossimo anno televisivo si vedrà. In ultimo la Venier ha parlato anche di un momento che ha passato, mentre conduceva il programma, molto buio e triste.

Il marito della donna, Nicola Carraro, è stato affetto da una grave polmonite prima dell’esplosione del Coronavirus, che ne ha messo a rischio la vita. Infatti la Venier racconta: “Ha avuto una polmonite molto grave a dicembre. Era a Santo Domingo. Ha cominciato con febbre, poi è andato all’ospedale. Il professore del Gemelli ha visto la lastra, ha detto che era grave. Facevo ‘Domenica In’ ed ero distrutta. Ma lui ce l’ha fatta, l’ha superata“. Ma il dubbio nella presentatrice, se il marito abbia contratto il Coronavirus all’insaputa di tutti, rimane.