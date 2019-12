Mara Venier, gran fatica con l’inglese: l’imbarazzo della presentatrice

Una delle presentatrice più famose e in voga dell’ultimo periodo; numerosi infatti sono i programmi condotto dalla Venier, che da anni lavora per l’ammiraglia Rai. D’altro canto, “Zia Mara” come ama farsi chiamare, di esperienza televisiva ne ha tanta alle spalle, e riesce sempre a risollevare le sorti di un programma, quando c’è lei a dirigere la conduzione.

Di recente Mara è impegnata in un nuovo format televisivo, sempre targato Rai, intitolato “La Porta dei Sogni“; nel corso dell’ultima l’ultima puntata ha presentato la storia di un amore a distanza tra due ragazzi, Sofia e Kartik. I due giovani intrattengono una relazione a distanza da ben 3 anni, e quale occasione migliore per ritrovarsi se non tramite il programma in questione.

Mara scherza con Sofia, e allo stesso tempo fa anche una battuta con un rimando a Pamela Prati e il caso Caltagirone, affermando infatti, rivolgendosi alla ragazza: “Ma sei sicura che esiste oppure è come Caltagirone?“. Ma a differenza del caso del Pratigate, questa volta Kartik esiste davvero ed è un ragazzo indiano che non parla la lingua italiana, infatti si esprimeva totalmente in inglese e qui è scattata la gaffe per la Venier.

La presentatrice infatti attendeva il traduttore, che tardava ad arrivare, e nel temporeggiare ha improvvisato qualche frase con il suo inglese, molto più che arrugginito. Infatti l’unica cosa che è riuscita a dire la Venier è stata: “I’m very very contenta“. Ma grazie alla sua esperienza e al suo forte senso di autoironia ha saputo ben destreggiarsi, affermando: “Il mio inglese finisce qui“, invocando a questo punto, a più riprese, l’intervento del traduttore.

Il ragazzo infatti non faceva altro che rivolgersi al pubblico e alla presenatrice, unicamente in inglese, e di certo questo non aiutava con il proseguire del programma; in pochi minuti però, per fortuna il traduttore è arrivato, risollevando la Venier, dal suo momento di impasse.