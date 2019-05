Mara Venier e la prossima stagione di Domenica In: "Tra poco si saprà"

È terminata la stagione di Rai uno con l’ultima puntata dello storico programma Domenica In che ha visto il ritorno alla conduzione di Mara Venier dopo anni di assenza. La scelta si è rivelata vincente e la presentatrice ha dato un contributo rilevante per riportare al successo la trasmissione dopo che in precedenza la Mediaset ha battuto la Rai in termini di ascolti. Nel corso dell’appuntamento finale con Domenica In, la Venier non ha perso occasione per ringraziare i milioni di telespettatori che l’hanno seguita in quest’annata.

L’ultima puntata andata in onda domenica 26 maggio ha visto come ospite Romina Power che ha ripercorso la propria carriera lavorativa. Inoltre l’ex moglie di Albano ha ricordato il padre che era un attore di fama mondiale e ha cantato alcuni brani per simboleggiare il rapporto con il genitore. Mara Venier ha indossato una maglia speciale e non ha potuto fare a meno di ringraziare il pubblico che ha contribuito al successo trionfale del contenitore domenicale capace di travolgere in termini di ascolti una rivale come Barbara D’Urso.

Un successo importante ottenuto dalla presentatrice di Rai uno

Non ci sono dubbi sul fatto che la Venier è tornata a essere la regina della domenica e cominciano gli interrogativi sulla possibile permanenza della conduttrice al timone del programma.

Mara Venier ha presentato per tredici edizioni questa trasmissione e ha sempre ottenuto un grande riscontro dal pubblico. Bisognerà attendere la decisione dei vertici della Rai per capire se possa ritornare alla conduzione nel corso della prossima annata. Mara Venier tiene aggiornati i fan sulla sua pagina di Instagram dove pubblica foto dense di significato.

La presentatrice ha pubblicato sui social un video in cui ha ringraziato le persone per il traguardo raggiunto. Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Domenica In si annovera la presenza di Renzo Arbore e la Venier ha scherzato con l’ex compagno facendo una scenata di gelosia. Per quanto riguarda la prossima stagione di Domenica In, Mara Venier, incalzata da Romina Power ha avuto modo di parlare del futuro. Queste sono le parole: “Tra poco si saprà“.