Mara Venier dice addio alla tv: "Sono stanca, basta!", il gesto dopo Domenica In

Da un paio d’anni a questa parte si dice che Mara Venier lascerà per sempre la televisione, ma puntualmente non avviene mai. Ecco, dalla prossima stagione potrebbe accadere. Da domenica 19 settembre riparte con Domenica In e questa sarà la sua ultima stagione alla conduzione. La padrona di casa del contenitore del dì festivo si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi.

La ‘signora della domenica’ ha dichiarato che è troppo faticoso come programma e smetterà il prossimo anno. Sarà un inizio di stagione problematico per Mara Venier. Continua il suo calvario dopo l’intervento ai denti andato male qualche mese fa che le aveva provocato una sorta di paresi facciale.

In merito a questo ha confessato che ancora oggi non riesce a parlare bene, fa molto fatica. Ha una sorta di morsa che le crea difficoltà ad esporre alcune parole che non riesce proprio a pronunciare. Sarà la quarta conduzione di fila a Domenica In per Mara Venier. Saranno tante le novità che caratterizzeranno questa edizione dello storico programma festivo.

Si parlerà meno di Covid: la conferma arriva proprio da zia Mara che ha spiegato che il pubblico desidera passare tre ore piacevoli lontano dalle pressioni psicologiche. Don Mazzi entrerà a far parte del cast fisso di Domenica In. Il presbitero ed educatore ci farà riflettere con la sua visione ampia, solida e di buon senso.

Non mancherà l’intrattenimento: giochi, spettacoli e rubriche di varia natura all’insegna del divertimento senza escludere puntate speciali per le quali si stanno preparando grandi sorprese. Come sempre le emozioni saranno al centro di ogni puntata comprese le interviste ‘core a core’. La prima puntata partirà col botto: Mahmood inaugurerà l’inizio della nuova stagione di Domenica In.

Una presenza questa non per promuovere un disco, ma semplicemente per fare visita a zia Mara. Ci sarà anche una sfida Auditel molto sentita: la Venier andrà contro il debutto di Amici 21. Chi vincerà?