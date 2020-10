Mara Venier dice addio a "Domenica In": il motivo della sofferta decisione

La decisione Mara Venier l’ha presa e ha voluto rivelarla ai lettori del settimanale “Oggi“: a fine stagione dirà addio per sempre al contenitore pomeridiano della Rai, la sua “Domenica In“. Dopo un periodo di assenza, zia Mara era tornata al timone della trasmissione riuscendo a riportarla agli antichi splendori che ultimamente erano solo un bel ricordo.

La Venier sembra convinta più che mai di portare avanti questa sua decisione, benché il pubblico le abbia fatto sentire tutto il suo affetto e l’apprezzamento a livello non solo professionale, ma anche umano, ripagandola con ascolti che non si vedevano – e speravano – ormai da anni. Per questo motivo, in molti credono che la Venier alla fine possa ripensarci, ma lei al momento è ferma sulla sua decisione e spiega perché.

Domenica In, l’addio di Mara e il motivo

L’impegno del programma domenicale targato Rai l’ha assorbita completamente, togliendole la libertà di occuparsi della sua famiglia in una giornata così particolare, come è la domenica. Proprio per questo la Venier ha promesso ai suoi cari che dal prossimo anno sarà più presente e svolgerà anche il ruolo di nonna, tanto amato dalla conduttrice.

Il ritorno in Rai di Mara è avvenuto dopo un periodo passato a Mediaset, durante il quale ha portato a casa un successo dopo l’altro: da “L’Isola dei Famosi” fino poi ad arrivare a “Tu Si Que Vales“, ma la Venier ha ritrovato il calore del suo pubblico solo dopo essere tornata a sedersi nel salotto di “Domenica In”, suo habitat naturale che le ha permesso di confermare le sue doti da maestra nella conduzione.

Questo, però, non le impedisce di dire stop e fare una promessa al suo adorato marito Nicola Carraro: “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua” si legge sulle pagine del settimanale “Oggi”. Mara Venier, quindi, dal prossimo anno potrebbe decidere di salutare definitamente il suo pubblico e dedicarsi completamente ai suoi cari, soprattutto ai suoi due nipoti Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini e ormai grande con i suoi 18 anni, e il piccolo Claudio, che invece di anni ne ha 3 anni ed è il figlio di Paolo. Vedremo se le cose andranno davvero così.