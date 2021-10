Nell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier si è commossa durante un’intervista con Walter Nudo, che ha parlato del rapporto con sua madre, spiegando che spesso i due non riescono a vedersi e a stare insieme. Queste parole hanno fatto breccia nel cuore di Mara. La conduttrice ha afermato che sua madre Elsa non c’è più e non c’è giorno che non pensi a lei e a quanto poco tempo le ha dato per mettere davanti il suo lavoro.

Queste le parole della conduttrice: “Ho perso mia mamma, e ti confesso non c’è giorno che pensi a lei e che non mi rimproveri di aver dato tanto tempo al lavoro, agli amori e averlo sottratto a lei. Ora darei tutto per stare anche 15 minuti con lei”. Walter Nudo ha rassicurato la conduttrice commossa: “Ora lei – le ha detto – è orgogliosa di te, di quello che hai fatto nella vita, e non ti rimprovera nulla”.

Chi è Mara Venier

Ribattezzata La Signora della Domenica, Mara Provoleri (questo il suo vero cognome) è, indubbiamente, una delle conduttrici televisive più apprezzate dai suoi colleghi e dal pubblico italiano. Da sempre propensa ad aiutare e a far conoscere i talenti emergenti, ospita, nelle sue trasmissioni, molti ragazzi e ragazze che si stanno affacciando al mondo dello spettacolo.

Propensa ad essere dalla parte della nuova degenerazione, Zia Mara è sempre al passo con le mode e utilizza benissimo i social da diversi anni, in particolare Instagram, dove condivide molti momenti privati della sua vita, scatenando l’ilarità del web per via di alcuni filmati divertenti e per i commenti forti verso chi la critica.

Una donna con la “D” maiuscola, la Venier, che ha risposto per le rime ad alcune signore che le hanno scritto commenti poco carini sui suoi capelli. L’esordio della Signora della Domenica è avvenuto al cinema, dove ha recitato accanto a grandi nomi del cinema italiano. La sua ultima interpretazione risale al 1998; anno in cui ha abbandonato la recitazione per dedicarsi al piccolo schermo.

Mara è stata opinionista di alcuni reality show, tra cui L’isola dei famosi con le sue immancabili gaffes, tra cui la più famosa è quella in cui spoilera ai naufraghi l’esistenza di un’altra isola ed è anche oggetto di meme sul web. Alcuni suoi video, come la corsa per soccorrere Eva Henger o il video del Capodanno 2003 dove balla ubriaca in diretta tv, sono diventati dei veri e propri cult.