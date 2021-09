Manuel Bortuzzo e il suo ingresso al GFVip: "Voglio dimostrare di essere una persona normale"

“Voglio dimostrare a tutti che sono una persona normale”. Questa la frase di esordio di Manuel Bortuzzo prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6, edizione partita Lunedì 13 Settembre che ha visto l’ingresso nel suo primo appuntamento di tredici concorrenti (le sorelle Hailè Selassiè gareggiano insieme, quindi vengono contate come gruppo).

L’ingresso più atteso dal pubblico però è stato proprio quello dell’ex promessa del nuoto, che ora è in sedia a rotelle e gareggia tra gli atleti paralimpici del nostro Paese. Proprio a causa della sua condizione, quest’anno la casa è stata modificata per agevolargli ogni azione: sono stati eliminati rialzi e gradini, è stata creata una piscina accessibile a Manuel dove potrà continuare ad allenarsi, ed anche i mobili della casa sono stati agevolati per lui.

Chi è Manuel Bortuzzo?

Manuel Bortuzzo è un ragazzo di 22 anni nato a Trieste il 3 Febbraio del 1999. Ha vissuto e mosso i suoi primi passi nel mondo del nuoto a Treviso e, proprio per inseguire il sogno di diventare atleta olimpico, si è spostato a Roma, città che se da un lato gli ha donato molti successi, dall’altro ha spezzato e stravolto la sua vita.

Infatti nella notte del 3 Febbraio 2019, giorno in cui Manuel ha compiuto 19 anni, il ragazzo è stato vittima di una sparatoria mentre sostava davanti a un tabaccaio in Piazza Eschilo. Un colpo di pistola sparato ai danni del nuotatore che gli ha provocato una lesione midollare, che l’ha costretto a vivere in sedia a rotelle poichè le sue gambe, attualmente, risultano paralizzate.

Dopo aver fatto mesi di riabilitazione e non essersi perso d’animo però la promessa del nuoto italiano è tornato in vasca, con tutta l’intenzione di non arrendersi e di impegnarsi a diventare atleta paralimpico.

Il suo ingresso nella Casa ha sicuramente dato un messaggio positivo a chi lo guarda da casa: non arrendersi mai.