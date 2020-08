Manila Lazzaro, dopo il successo di "Temptation Island", ammette: "Tutti vogliono me e Lorenzo"

Molti progetti lavorativi bollono in pentola per Manila Nazzaro, che ha ottenuto un certo successo in Mediaset con la partecipazione alla trasmissione “Temptation Island“. L’ex miss Italia è stata protagonista di un’intervista al settimanale “Vanity Fair“, dove ha colto l’occasione per annunciare alcune novità.

Allo stesso tempo la conduttrice radiofonica, nel corso della chiacchierata, ha avuto modo di chiarire che anche il compagno Lorenzo Amoruso ha conquistato il pubblico. Lo confermano queste dichiarazioni della Nazzaro, che non ha usato mezzi termini: “Tutti vogliono me e Lorenzo”. Il mese di agosto rappresenta una tappa importante per la presentatrice, che deve fare i conti con una serie di impegni in televisione: il riferimento è alla Rai.

Le parole dell’ex Miss Italia sul nuovo programma

Manila Nazzaro ha annunciato a “Vanity Fair” che sarà alla conduzione di un programma su Rai Due intitolato “E la chiamano estate“, titolo di un brano cantato da Bruno Martino negli anni sessanta. Questa trasmissione sarà mandata in onda in seconda serata, ma si tratta solamente di uno dei progetti.

La showgirl ha ribadito che, alla fine del mese di agosto, tornerà nel programma di Radio Zeta, di cui è una delle protagoniste indiscusse. Nel corso dell’intervista con “Vanity Fair”, Manila Nazzaro ha voluto dare delle anticipazioni sugli argomenti che verranno trattati da questo programma.

Ha spiegato la trasmissione si concentra sulle bellezze del nostro Paese: “E’ un programma sul turismo italiano post-Covid. Abbiamo raccontato quanto la gente abbia voglia di riscoprire l’Italia e le nostre bellezze, che prima snobbavamo”. La compagna di Lorenzo Amoruso ha rivelato che è solo uno dei progetti: “Stanno parlando di tante cose, anche del Grande Fratello Vip”. Infine la Nazzaro si è detta contenta di questo momento importante nella sua carriera: “Mi auguro semplicemente di avere una continuità lavorativa, magari rimanendo accanto a Maria”.