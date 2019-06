Manifest, la nuova serie tv in partenza su Canale 5

La rete ammiraglia Mediaset ha deciso di puntare sulla serie tv “Manifest“, con la speranza di risollevare gli ascolti non proprio rosei delle altre fiction mandate in onda recentemente, come ad esempio “Lontano da me” che non sta ottenendo i risultati sperati.

“Manifest” promette di tenere col fiato sospeso i telespettatori, in cerca di brividi nelle torride serate estive. Il genere è mistery thriller e si basa su un fatto realmente accaduto, mescolando alla realtà un pizzico – abbondante – di fantasia e immaginazione. La prima puntata verrà trasmessa in prima serata su Canale 5, mercoledì 3 luglio.

Manifest, trama e qualche anticipazione della nuova serie tv su Canale 5

Il fatto su cui si basa la serie è la scomparsa del volo Malaysia Airlines 370, l’8 marzo del 2014. L’aereo partì dall’aeroporto di Kuala Lumpur in Malesia e l’arrivo era previsto a Pechino-Capital in Cina, dove non arrivò mai. Tante le ipotesi, ma nessuna certezza. La più accreditata era quella di un attacco terroristico, fino ad arrivare al 24 marzo quando il Primo Ministro malese dichiarò che con tutta probabilità l’aereo si era inabissato nelle acque dell’Oceano Indiano.

La serie tv, partendo da questo avvenimento accaduto realmente, crea una sua personale spiegazione di ciò che è successo, e cioè un salto temporale che farà ricomparire il volo ben 5 anni dopo. Per i passeggeri presenti su quell’aereo il tempo sembra essersi fermato, mentre per amici e familiari è passato, eccome! Da qui partono intrecci tra i vari personaggi che si ritrovano a dover fare i conti con questo strano avvenimento, cercando di dare una spiegazione a questo salto nel tempo.

Il produttore della serie, Jeff Rake creatore anche di “The Mysteries of Laura”, ha voluto svelare che il finale della serie è già stato scritto e rivelerà il problema che ha avuto l’aereo, ma si apriranno altri scenari su un nuovo mistero.