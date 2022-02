La seconda finalista del GF Vip 6, Lulù Selassiè, che negli ultimi tempi ha attirato l’attenzione su di sè tra capricci, pianti e urla disperate, ha iniziato in modo per nulla positivo questa giornata dato che stanotte ha accusato un forte malore che gli altri concorrenti hanno probabilmente preso sottogamba.

Stamattina, dopo l’ennesimo suo sfogo, dicendo di non sentirsi bene, ad intervenire sono stati gli autori del GF che hanno inviato un medico nella casa per capire cosa le stesse accadendo.

Lulù Selassiè viene visitata da un medico

Lulù ieri sera ha iniziato ad accusare dei mal di pancia molto forti e non riuscendo in nessun modo a placare il dolore, è corsa dalla sorella Jessica, sperando di ricevere da lei un massaggio ma quest’ultima si è rifiutata, dicendo di essere stanca ed assonnata. Stamattina Jessica, forse resasi finalmente conto di aver trascurato le lamentele del tutto legittime di Lulù, ha provato a farsi perdonare, dando più peso al suo malessere.

A quel punto l’occhio vigile del GF ha deciso di prendere in mano le redini della cosa e di mandare un medico che le effettuasse una visita, dalla quale è emerso che la ragazza ha il colon gonfio e irritato e che questo sarebbe il motivo dei suoi dolori atroci. Lulù ha tenuto il broncio a Jessica che, suo avviso, non le è stata vicino come avrebbe dovuto.

E se il detto “Dare a Cesare quel che è di Cesare” è sempre attuale, dobbiamo dirla tutta: in una situazione in cui Jessica, dopo aver ingerito un alimento al quale era allergica, si è sentita male, la fatina della casa si è prodigata per prestarle subito soccorso mentre sua sorella non ha fatto altrettanto. Il motivo? Lo capiremo nel corso della puntata che andrà in onda, in diretta, stasera su Canale 5. Il rapporto tra le tre sorelle etiopi è molto solido e complice quindi non sarà certo scalfito da questo episodio.