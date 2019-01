Mai Dire Talk, imbarazzante incidente per Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, figlia del popolare cantante Eros Ramazzotti e della showgirl di origini svizzere Michelle Hunziker, è tornata a far parlare di sé non tanto per la sua relazione con Goffredo, bensì per un siparietto alquanto imbarazzante di cui si è resa protagonista nel corso dell’ultima puntata di “Mai dire Talk”.

Mago Forrest e la Gialappa’s Band sono tornati più carichi che mai dopo la pausa per le festività natalizia, con un ospite d’eccezione, cioè la conduttrice del reality show di Canale 5 “L’Isola dei Famosi“, Alessia Marcuzzi. Tra gli ospiti della serata anche Aurora Ramazzotti, che ha mostrato il suo lato ironico e goliardico.

Aurora Ramazzotti e l’incidente imbarazzante

La celebre figlia della conduttrice del tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la Notizia” – in coppia con Ezio Greggio – è stata come sempre al gioco e alla pungente satira del Mago Forest e quella irriverente della Gialappa’s. Tra le tante cose dette dalla Ramazzotti ce n’è una che ha attirato i telespettatori, cioè: “L’unica cosa che ho preso da mia madre è l’alluce valgo, per questo non posso togliermi le scarpe“.

L’opinionista del programma, ha poi tentato di fare una sorta di mossa maliziosa, alzando la gamba e accarezzandosi la scarpa ma qualcosa è andato storto, ed è avvenuto l’irreparabile, cioè la gonna lunga si è alzata facendo tanto altro. Un fuori programma che è stato subito oggetto della satira irriverente della Gialappa’s Band.

Il celebre gruppo comico ha infatti sottolineato: “Io ho visto altro, non il pollice! E soprattutto non valgo!“. Ad aiutare Aurora c’ha pensato Mago Forest, coprendo le grazie della ragazza, e spegnedo così il gossip su quanto accaduto, quindi ha introdotto la Marcuzzi, che ha annunciato ufficialmente il nome del primo naufrago dell’Isola dei Famosi: l’ex gieffina – prima edizione del “Grande Fratello” – Marina La Rosa, meglio conosciuta con il nome de “la gatta morta”.