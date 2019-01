Mai Dire Talk, Alessia Marcuzzi: "Aurora Ramazzotti ha rifiutato L’Isola dei Famosi"

Mancano meno di due settimane per l’inizio de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Per il momento, di ufficiale conosciamo solamente l’inviato di questa edizione, che sarà Filippo Nardi. Quest’ultimo viene conosciuto al pubblico soprattutto per aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello e per la sua squalifica “record” dopo soli 13 giorni.

Per il momento del cast si conosce solamente una concorrente in maniera ufficiale, mentre per gli altri ci sono solamente delle indiscrezioni “quasi sicure”. Neanche il Mago Forest, insieme alla Gialappa’s Band, è riuscito a storcere delle informazione ad Alessia Marcuzzi durante “Mai Dire Talk“, ma la conduttrice ha dato comunque delle anticipazioni abbastanza interessanti parlando anche di un rifiuto.

Il cast e il rifiuto

Durante la chiacchierata con la Gialappa’s Band, Alessia Marcuzzi non si è voluta sbottonare più di tanto sui concorrenti di questa edizione de “L’Isola dei Famosi“. In seguito alle tante insistenze del gruppo comico, l’ex moglie di Francesco Facchinetti ha rivelato di ufficiale solo il nome di Marina La Rosa sull’Isola in Honduras.

Alessia Marcuzzi ha però voluto parlare di un rifiuto in particolare: “Abbiamo chiesto di partecipare all’Isola dei Famosi anche ad Aurora Ramazzotti, ma lei ha rifiutato”. Il motivo viene spiegato proprio dalla figlia di Eros, che usa anche un po’ della sua ironia: “Sono timida ed ho l’alluce vago e mi vergognavo a mostrarlo”.

Se “L’Isola dei Famosi” non è ancora iniziata del tutto, lo spin-off “Saranno Isolani” va in onda già da alcuni giorni. Questa edizione speciale decreterà i 4 aspiranti naufraghi (2 uomini e 2 donne) che partiranno verso le spiagge honduregne dove incontreranno i vip del cast dell’Isola dei Famosi. Per il momento i quattro in prima classifica sono: Mirko, Salvo per gli uomini e Alice Fabbrica e Chiara per le donne.