Made In Sud: Stefano De Martino potrebbe condurre la prossima edizione

L’ultima edizione di Made In Sud, condotta dal cantante Gigi D’Alessio, Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta, non ha avuto il successo sperato. Infatti gli ascolti non sono mai decollati del tutto, registrando infatti solamente una media di 1.367.000 con uno share del 6,50%.

La colpa di questo flop per molti è da imputare ai comici e agli sketch molto ripetitivi. Tuttavia, la trasmissione sembra voler continuare a far divertire la gente, e durante la giornata del 4 gennaio 2019, viene confermata la nuova edizione di “Made In Sud“. A rivelarlo è il nuovo direttore di Rai 2, Carlo Freccero, che svela anche i suoi sogni nel cassetto.

L’intervista a Carlo Freccero

Il direttore di Rai 2 ha rilasciato un’intervista a Radio CRC Targato Italia, un’emittente radiofonica FM privata, regionale, con sede a Napoli. In questa intervista esprime il suo amore che prova per la Campania e in particolar modo per la città campana, soffermandosi anche per la prossima edizione di “Made In Sud“.

Carlo Freccero conferma, a Radio CRC, la prossima edizione della trasmissione comica, rivelando un suo desiderio: “Fare tv è come fare il calcio. Fare il palinsesto è come fare la formazione. Napoli? Per me è un città importante. Il 25 febbraio parte la nuova edizione di Made In Sud con una novità assoluta. Non posso dire niente perché non ho ancora firmato il contratto. Mi piacerebbe avere come presentatore Stefano De Martino. Purtroppo non so se verrà perché è conteso con Mediaset”.

Infatti, il ballerino ha praticamente lavorato sempre in Mediaset. Come ben sanno i suoi fan, Stefano De Martino nella scorsa edizione ha partecipato, con un discreto successo, come inviato de “L’Isola dei Famosi“, mentre in precedenza era uno dei conduttori di Real Time nella trasmissione di “Amici di Maria De Filippi“.