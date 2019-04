Made in Sud, lite sfiorata tra Elisabetta Gregoraci e Gino Fastidio

Elisabetta Gregoraci, nota showgirl ed ex moglie dell’imprenditore del divertimento di lusso Flavio Briatore, è tornata a far parlare di sé per una querelle scoppiata dietro le quinte del programma di Rai 2 “Made in Sud”, dove – stando alle notizie che si rincorrono in rete nelle ultime ore -la conduttrice avrebbe avuto un acceso diverbio con Gino Fastidio.

Stando ai rumors che stanno circolando sul web, la lite tra la conduttrice e Fastidio sarebbe avvenuta durante l’ultima puntata del programma, una discussione che si è trasformata in una sorte di rissa, tale da indurre la produzione del programma a prendere una decisione senza precedenti, cioè quella dell’allontanamento di Fastidio.

Lite dietro le quinte di Made in Sud: Gregoraci contro Fastidio

Ma quale sarebbe stato il motivo del litigio? Sono stati tanti, infatti, i telespettatori a notare l’assenza di Gino sul placoscenico e l’allonamento forzato sembra non essere stato preso bene da Gino, che è andato su tutte le furie. Stando a quanto riportato dal sito Fanpage.it, la Gregoraci non avrebbe rispettato i tempi, sforando, quindi i suoi tempi allungati avrebbero imposto dei tagli televisivi nelle performance successive, tra queste anche quella di Fastidio.

L’atteggiamento della Gregoraci unito alla decisione della produzione sarebbero quindi alla base della discussione molto accesa nata dietro le quinte del programma, un escalation di parole e toni sempre più alti e minacciosi che hanno colto di sorpresa anche gli addetti ai lavori e la produzione stessa, scegliendo quindi di allontanare Gino.

Stando ai rumors che circolano in queste ultime ore, sembrerebbe che non è la prima volta che Gino cede al nervosismo andando su tutte le furie, e che già in passato c’erano state delle liti proprio con la Gregoraci, che quest’anno è affiancata alla conduzione dall’ex ballerino ed inviato de “L’Isola dei Famosi” Stefano De Martino.