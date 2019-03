Made in Sud: il 4 marzo in onda la prima puntata

Made in Sud è uno spettacolo di cabaret fatti di comici prevalentemente provenienti dal Sud italia. Nato sul palco del teatro Tam di Napoli, viene trasmesso da una rete locale, in seguito da altre emittenti per poi riuscire a sbarcare in prima serata su Rai 2.

Nonostante il successo però, era dal 2017 che non andava in onda il programma comico che lascia libero spazio alla comicità meridionale e, a tal proposito, il direttore di Rai 2 Carlo Freccero dichiarò di voler rilanciare in televisione lo show comico con una nuova emozionante veste.

Molto probabilmente, come già era successo in passato, il programma verrà girato negli studi Rai di Napoli dove ci saranno molti comici divertenti e persone note dello spettacolo.

Il direttore di Rai 2 durante una conferenza stampa sui progetti futuri di Rai, ammise di voler riportare nel palinsesto il programma comico che ormai non veniva più trasmesso dal 2017 nonostante la varietà di comici che, tuttavia, non ha entusiasmato il pubblico italiano.

Carlo Freccero sulla situazione ha le idee chiare, il suo scopo è quello di mantenere un filo conduttore di comicità meridionale inserendo però delle innovazioni che possano stupire nuovamente i telespettatori.

Lo show comico ad oggi, vede un nuovo conduttore al timone del programma, Stefano De Martino, ex ballerino del noto programma “Amici” di Maria De Filippi, nonchè ex marito della show girl argentina Belen Rodriguez.

Il ballerino non sarà da solo alla conduzione, ma, affiancherà Fatima Trotta storica conduttrice del programma e a quanto pare non mancherà all’appello nemmeno Elisabetta Gregoraci già da qualche anno alla co-conduzione; Fra le novità non ci sarà solo Stefano de Martino ma anche Biagio Izzo, noto comico e attore napoletano.

I buoni propositi sembrano esserci, ora non ci resta che vedere cosa accadrà nella prima puntata in onda domani sera.