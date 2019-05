Made in Sud, gli Arteteca commuovono il pubblico presentandosi sul palco con la figlia

Monica Lima e Enzo Iuppariello, conosciuti con il nome d’arte “Arteteca“, sono un duo comico che devono il loro successo a “Made In Sud“. Grazie a questa trasmissione la coppia ha recitato anche in due film intitolati “Vita, cuore, battito” e “Finalmente sposi” con la regia di Lello Arena.

La coppia è molto apprezzata dal pubblico da casa soprattutto per i personaggi interpretati a “Made in Sud“, il programma d’intrattenimento condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino insieme a Biagio Izzo ed Elisabetta Gregoraci. Monica e Enzo hanno infatti avuto la bravura di mettere in campo i problemi quotidiani di un matrimonio e sopratutto quello di essere genitori.

La sorpresa per l’ultima puntata

Gli “Arteteca” stanno vivendo l’emozione di essere diventati genitori da poco tempo, poiché da neanche un anno è nata la piccola Sara. La bambina ha già guadagnato un piccolo “successo” su Instagram e Facebook, grazie alle numerose foto che pubblicano Enzo e Monica con protagonista la loro primogenita.

Nell’ultima puntata però hanno voluto fare una grande sorpresa al pubblico. La coppia, in quella circostanza, stava interpretando lo sketch della “mamma e papà”, mentre una bambola faceva la parte del neonato. Tuttavia, in questa occasione, Enzo e Monica si sono presentati con la loro piccola Sara. Sono arrivati immediatamente gli applausi da parte del teatro della Rai, con la mamma che emozionatissima rivela: “Per me non c’è più bella cosa nella vita che donare una vita”.

La stessa frase viene ripetuta poi sul loro profilo Facebook, in cui ricevono più di 70 mila like e 7 mila commenti. Tanti sono i telespettatori che hanno apprezzato il coraggio di mostrare in scena la piccolina: “Gli occhi di lui quando L’ha vista sono stati emozionanti – dice un utente su Facebook – una bellissima cosa avete fatto ieri… bravi”.