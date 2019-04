Made in Sud: Gino Fastidio chiede scusa ad Elisabetta Gregoraci

In questi giorni si è parlato di una presunta aggressione di Gino Fastidio nei confronti di Elisabetta Gregoraci, conduttrice del programma di Rai 2 “Made in Sud” insieme a Fatima Trotta, Biagio Izzo e Stefano De Martino. Il portale “Fanpage” aveva rivelato infatti che per questo comportamento la produzione aveva allontanano il comico dalla trasmissione.

A scatenare l’ira, secondo sempre gli ultmi gossip, sarebbe causata da un intervento troppo lungo di Elisabetta Gregoraci, costringendo la trasmissione a tagliare il numero di Gino Fastidio dalla scaletta della puntata. In realtà, questo non sarebbe stato il primo comportamento “aggressivo” del comico nei confronti degli autori e in particolar modo della showgirl.

L’aggressione è stata confermata dalla stessa Elisabetta Gregoraci mentre rispondeva a un suo fan su Instagram: “Io stavo passando in corridoio e lui mi ha tirata per un braccio, urlava dicendo parolacce ecc e l’ha fatto con più persone. Non stava bene”. Successivamente, aveva confermato comunque la sua presenza nella trasmissione di Rai 2.

Le scuse di Gino Fastidio

Nell’ultima puntata di “Made In Sud“, il comico napoletano ha voluto chiedere scusa alla conduttrice portando con sé una rosa cannina: “Ci tengo tanto a chiederti scusa e per questo ti ho portato questa rosa. Ti faccio le mie scuse perché ci tengo, tu sei una cosa bella”. Le parole di Gino sembravano davvero sincere, ed infatti è stato perdonato dalla Gregoraci, ma ponendo una condizione per il suo futuro: “Accetto le tue scuse, però questa sera mi devi fare una promessa. Mi prometti che ti vuoi più bene?”.

Gino Fastidio è uno dei comici storici di “Made In Sud“. Infatti, sin dalle prime edizioni in onda prima su “Comedy Central” e poi “Mtv Italia“, ha fatto parte del cast, diventando uno dei comici più apprezzati della trasmissione con la sua chitarra “Steghedè Steghedè”.