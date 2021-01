"Made in Italy", Raoul Bova interpreta Giorgio Armani: "Ero terrorizzato"

Con il nuovo anno riparte anche la stagione delle fiction targate Mediaset. Sono tantissime in programmazione, tra cui una con Sabrina Ferilli sino a “Made in Italy“, la serie sul mondo della moda che sta per approdare sugli schermi, a partire da mercoledì 13 gennaio alle 21.25. Una serie che ha già ottenuto un notevole successo grazie al suo lancio su Amazon Prime Video. Tra gli attori principali, vi è Raoul Bova che interpreta una figura molto importante.

In questa fiction, l’attore deve indossare i panni di Giorgio Armani con il quale ha un bellissimo rapporto nella realtà. L’attore, riguardo a questo ruolo, si è confidato con Telepiù ammettendo tutte le sue paure e fragilità, affermando: “Quando mi hanno affidato la parte ero terrorizzato. Ma è bello quando un attore prova quella paura, quel rispetto non solo verso l’icona ma verso un amico”.

Raul Bova racconta di aver dedicato tantissimo impegno a questo ruolo, considerando che è anche un suo amico, quindi sicuramente voleva che la sua figura fosse rappresentata nel migliore dei modi. Racconta di essere stato aiutato dalla nipote dello stilista, ovvero Roberta, permettendogli di interpretarlo, anche in base alla mimica facciale, la gestualità, ecc.

Raoul Bova si è talmente calato nel personaggio che avrebbe dovuto interpretare al punto che racconta di aver avuto dei problemi in tal senso. Infatti, come lui stesso ammette: “Ho rischiato di perdere i capelli a furia di decolorarli. Per arrivare alla giusta tonalità di grigio mi si stavano bruciando. Ma non volevo la parrucca, volevo essere autentico”.

Nonostante le difficoltà e l’eventuale rischio della perdita dei capelli, ritiene che sia stato fatto un buon lavoro e che la serie possa dare ottimi risultati. Il cast della fiction è composto da nomi, quali Margherita Buy, Greta Ferro e Marco Bocci, oltre a Claudia Pandolfi e moltissimi altri.