Lutto per Alessandro Basciano al GF Vip, la decisione tra uscire o restare: "Sfondo la porta"

Il giorno di Natale è venuto a mancare il nonno di Alessandro Basciano, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6 che nella Casa si è subito fatto notare dai telespettatori iniziando un flirt con la collega Sophie Codegoni. La triste notizia era già stata data dalla sorella del gieffino su Instagram, ma solo qualche ora fa gli autori hanno comunicato ad Alessandro quanto successo lo scorso 25 dicembre, mentre nella Casa di Cinecittà i ragazzi festeggiavano ignari di tutto.

In Confessionale, dove ha appreso la notizia, Alessandro Basciano ha voluto subito accanto a sé Manila Nazzaro, sua grande amica sin da quando si sono conosciuti a Temptation Island, dove lui faceva il tentatore. I due poi sono usciti e hanno informato anche gli altri inquilini della Casa, che si sono stretti attorno a Basciano chiedendogli come stesse e cosa intendesse fare ora.

GF Vip, morto il nonno di Alessandro Basciano: la reazione del gieffino

Visibilmente amareggiato, Alessandro ha spiegato che suo nonno non stava benissimo l’ultima volta che l’ha visto prima di cominciare la sua avventura nel reality show di Canale 5. Tuttavia non avrebbe mai immaginato che se ne sarebbe andato così all’improvviso, proprio ora che lui è via e non può essere di supporto alla sua famiglia.

“Mi sembra quasi che la mia vita sia un continuo up and down” ha detto agli amici il 32enne ligure, amareggiato. “Penso a fare famiglia e mi lascio con la mia ex, adesso ero tranquillo e arriva questa notizia. Ho quasi paura ad essere felice”. Alessandro Basciano ha poi parlato del suo possibile abbandono; non si è sbilanciato sulla possibilità di uscire o meno dalla Casa, ma ci ha tenuto a specificare che qualora decidesse di andare via, niente potrebbe fermarlo.

“La sfondo davvero la porta, non per finta” ha chiosato l’imprenditore, ex di Uomini e Donne, lanciando una palese frecciatina ad Alex Belli, che si era fermato davanti a una porta rossa comprensibilmente chiusa a chiave.