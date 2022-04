Lutto ad "Amici", Maria De Filippi ricorda Piero Sonaglia con gesti che commuovono

La puntata di “Amici” che andrà in onda domani sera, sabato 9 aprile, su Canale 5 è stata già registrata e, così come riportato dal sito GossipeTV, arrivano le prime anticipazioni che ci fanno scoprire in anteprima i gesti di Maria De Filippi rivolti proprio al suo collaboratore Piero Sonaglia, scomparso pochi giorni fa.

La sua morte prematura ha lasciato un grande vuoto nello staff della De Filippi che da anni ormai collaborava con Sonaglia in tutti i suoi programmi. I fan di “Uomini e Donne” lo ricorderanno senz’altro, a lui spettava il compito di sistemare le sedute dei cavalieri e dei tronisti e portare bicchieri d’acqua o i mazzi di fiori che si scambiavano i protagonisti a centro studio.

Maria De Filippi ricorda il suo assistente Piero Sonaglia

Proprio per tutto il rispetto e l’affetto provato nei suoi confronti, Maria De Filippi ha voluto salutarlo in uno dei suoi cavalli di battaglia, il serale di “Amici”. Durante le registrazioni dell’ultima puntata, come dicevamo, la moglie di Costanzo ha esortato la sua squadra ad una meticolosità tipica di Sonaglia: “Facciamola precisa, come faceva lui“.

Fin da inizio puntata, il nome di Sonaglia è stato ricordato dalla conduttrice che, notando un cartellone tra il pubblico dedicato proprio a lui, ha chiesto di inquadrarlo per poi, a fine puntata, mandargli un bacio pieno di stima e affetto. Un vuoto enorme sembra aver lasciato Piero Sonaglia e non solo negli studi Mediaset, ma anche nella sua vita privata.

Tutto è successo in un attimo, venerdì scorso, quando l’uomo aveva appena terminato una partita di calcetto ad Ostia assieme al figlio. Non sapeva che quello sarebbe stato il suo ultimo incontro, infatti appena uscito dal campo si è accasciato a terra ed è morto, a soli 51 anni. I funerali verranno celebrati alle 11 di sabato 9 aprile, nella Cattedrale dei Mormoni nel quartiere Bufalotta della Capitale. La camera ardente sarà allestita a Tor Vergata dalle ore 8 alle 10, sempre sabato 9 aprile.