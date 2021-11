Attraverso un dolcissimo e commovente post su Instagram, Andrea Dal Corso, uno dei partecipanti e cavalieri del noto programma di Maria De Filippi che è stato ed è ancora oggi tra i più amati di sempre, ha confessato di aver perso la sua amata nonna.

Un dolore tremento nella sua vita e nel cuore di tutti i suoi numerosi fan e followers che, attraverso messaggi di cordoglio, si sono stretti attorno al suo immenso dolore. Un vuoto incolmabile per il noto ex volto di Uomini e Donne che ha trovato l’amore con Teresa Langella, conosciuta proprio nel programma di Canale 5, per il quale la nonna era una vera e propria seconda mamma.

L’ultimo saluto alla nonna

Andrea Dal Corso ha voluto pubblicare una lunga serie di foto della nonna che, da quanto si legge, gli ha insegnato tantissimo, facendolo diventare un vero e proprio “uomo” a tutti gli effetti. Il decesso della nonna è un dramma che lo ha colpito improvvisamente e, per questo, il ragazzo ha scelto di ricordarla attraverso una lettera aperta, corrredata da una lunga serie di commenti in cui tantissimi follower gli fanno le condoglianze, segno che i suoi fan sono uniti anche nel momento del bisogno.

“Sei stata la mia seconda mamma, mi hai insegnato ad essere un gentiluomo, a mettermi sempre nei panni del prossimo e a non fare agli altri ciò che non vorrei fosse fatto a me“. Inizia così la lettera, aggiungendo: “Mi hai insegnato il magico Potere del riuscire a godere di ciò che si ha, piuttosto che provare invidia per i beni altrui”.

Andrea si lascia andare a riflessioni sulla famiglia, dicendo che la nonna ha insegnato a tutti loro che cosa significa tenere unita una faniglia, una Grande Famiglia, persino nei momenti più bui, oltre ad avergli insegnato a non portare rancore, a perdonare, a tenere duro, ad essere forti…“forti come le tue mani che stringevano le mie l’ultima volta”. Anche Teresa Langella si stringe attorno al dolore del suo fidanzato, che ha appena perso una delle figure più importanti della sua vita.