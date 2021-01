"Lupin", il fascino del ladro gentiluomo nella nuova serie Netflix

La serie tv Netflix “Lupin” è in cima alla top 10 delle più viste non solo in Italia e in Francia, patria del noto personaggio, ma anche in molte altre nazioni USA. Il merito è indubbiamente del cast, primo fra tutti Omar Sy, che interpreta Assane Diop, un sedicente ladro gentiluomo di origini africane.

Le vicende narrate non sono, come si potrebbe supporre, quelle del noto personaggio nato nei primi del ‘900 dalla penna di Maurice LeBlanc, ma la moderna interpretazione di Lupin a cura di un vero appassionato. Il protagonista non è quindi un francese, astuto, intelligente ma particolarmente galante e amante del gentil sesso inseguito da un buffo e impacciato ispettore. Assane Diop giunge in Francia, ancora bambino, in compagnia del padre.

Ospiti di una facoltosa famiglia francese, per la quale il genitore lavora in qualità di autista, il ragazzo cresce in modo semplice e dignitoso. Timido e riservato tende a non attirare troppo l’attenzione e adora leggere le avventure di Arsenio Lupin, di cui apprezza in particolare le sue caratteristiche da gentiluomo. Per uno sfortunato episodio rimane orfano ancora adolescente e crescendo vive di ingegnosi espedienti imitando il suo personaggio preferito.

La serie si apre con un colpo di una certa rilevanza, Assane e i suoi complici vogliono infatti rubare il collier della regina Elisabetta, un gioiello raro e prezioso con una storia interessante. Grazie a numerosi flashback inseriti con maestria gli spettatori impareranno a conoscere il vero Assane, ad apprezzarne l’astuzia e le innate capacità logiche e strategiche.

Ampio spazio viene dato anche all’aspetto umano, grazie a numerodi episodi relativi all’infanzia, all’adolescenza e alla prima età adulta del moderno Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo. Per chi si sta chiedendo quale sia la sua arma più importante la risposta è semplice: i libri.