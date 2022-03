Lulù Selassiè pensa a "L’Isola dei Famosi"

Di lei si è parlato molto durante i sei mesi di reclusione nella casa più spiata d’Italia. La mezzana delle principesse Selassiè è stata colei che più di tutte si è fatta conoscere per i suoi pregi ed i suoi difetti ma soprattutto per la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo.

Lulù, nel GF VIP 6, è stata anche spesso criticata per i suoi atteggiamenti, spesso capricciosi e per le discussioni accese avute con Katia Ricciarelli. A differenza della sorella Jessica, vincitrice del reality, Lulù è sempre stata molto al centro della scena ed ha tirato fuori tutta se stessa nel bene e nel male.

In un’intervista rilasciata a Ignazio Moser per l’Isola Party, la principessa ha affermato di non disdegnare una possibile partecipazione al reality in Honduras. Ha affermato: “Io in Honduras? Sì magari potrei farmi una borsetta con i cocchi, una resistente all’acqua. A L’Isola dei Famosi con le mie sorelle? Sì sarebbe bello perché comunque. Certo che non sarebbe facile, perché comunque è un’esperienza molto più dura del GF Vip. Alla fine al GF vivi dentro una casa dove hai tutto e invece lì devi stare su un’isola deserta. Però avere le mie sorelle eviterebbe i momenti di tristezza e disperazione che altrimenti mi verrebbero. Credo che sarebbe anche bello e in un certo senso utile per me come esperienza”.

Lulù ha ammesso che un reality come l’Isola è molto più duro rispetto al Gf ma che se ci fossero con lei le sue sorelle non avrebbe momenti di tristezza e di disperazione. Afferma anche, che sarebbe un’ esperienza utile per se stessa. Commenta ance il fatto che in questa edizione, alcuni isolani sia stati legati con un elastico. Secondo lei, se fosse capitato a lei ed alle sue sorelle, inizialmente ci avrebbero riso ma poi avrebbero iniziato a mandarsi a quel paese.

Gli oggetti che porterebbe con se sono tutti decicati al corpo e alla bellezza, lucida labra e profumi. Non tralascia mai il suo stile, ammettendo che farebbe una borsetta con i cocchi.