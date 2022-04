Luigi Strangis di Amici 21 si confessa in lacrime

Luigi è un’icona di Amici, il popolare programma che va in onda il sabato sera di Maria De Filippi, sale sul palco pochi minuti e con la sua voce graffiante da rocker riesce a spaziare tra diversi generi, non solo suona la batteria e la chitarra elettrica, è sempre una sorpresa e con la sua musica svela tutto il suo mistero.

È un ragazzo di poche parole, ma la musica gli da coraggio, quello che molti non sanno è che il giovane ventenne è afflitto dalla malattia del diabete, a causa della quale non può esporsi e deve sedare tutte le sue emozioni, è testardo e disorientato ma un grande artista molto apprezzato dal pubblico e innamorato della ballerina Carola appena uscita dal programma.

Luigi non ha mai studiato canto, è autodidatta ma quando sale sul palco sembra che non abbia mai fatto altro tutta la vita, la musica è la sua passione la sua valvola di sfogo, che gli evita di pensare. I genitori ammettono che l’artista ha bisogno di un apparecchio per il diabete e sono preoccupati per il suo futuro in quel settore a causa del suo male.

È molto magro ed emaciato ed ha bisogno di cure costanti; “Ora per stare bene porta sulla pelle un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l’insulina ogni volta che ne rileva il bisogno” ammettono i genitori. In una conversazione privata Luigi lo ha raccontato a Maria: “Devo gestire le emozioni e ho imparato a farlo” ha confessato.

L’adrenalina come la stanchezza, il pianto e la gioia. Perché provarle influisce sul livello di zuccheri nel sangue, dunque tocca tenerle a bada”. Si dimostra sereno nonostante tutto e ammette che nella vita c’è di peggio, il giovane a volte è stato accusato di menefreghismo in realtà deve solo evitare le fonti di stress.