Lucifer 5: la data di uscita svelata per un errore di Netflix

La serie Netflix Lucifer sta riscuotendo un grande successo, non solo sulla piattaforma di streaming, ma anche in televisione: le puntate in onda su Italia 1 la domenica pomeriggio, infatti, stanno ottenendo un grande apprezzamento, al punto da far pensare a Mediaset ad una trasmissione a cadenza quotidiana di Lucifer.

Le prime quattro stagioni della serie sono già disponibili in streaming su Netflix e ora sono già state avviate le riprese per la quinta stagione di Lucifer e, se fino a poco tempo fa, i telespettatori brancolavano nel buio per quanto concerne la sua uscita, da domenica 21 giugno ogni dubbio è stato sciolto: a causa di un errore della piattaforma, infatti, è stato svelato che la prima parte della quinta stagione di Lucifer dovrebbe arrivare in streaming a partire dal 21 agosto del prossimo anno.

Oltre all’annuncio dell’arrivo della quinta stagione della serie è ormai noto che Lucifer è stato rinnovato da Netflix anche per una sesta stagione: non si sa ancora, però, se la presunta sesta stagione sarà la seconda parte della quinta o se ci sarà una vera e propria sesta stagione. Ovviamente i fan del Diavolo più famoso del piccolo schermo si augurano che ci possa essere una vera e propria ultima stagione.

Quella che sta vivendo Lucifer è una seconda giovinezza: la serie, infatti, era stata in origine prodotta e distribuita da Fox, che aveva però deciso di cancellarla dopo il calo degli ascolti sempre più evidente. Una scelta che non ha spaventato il colosso dello streaming Netflix, che ha deciso di acquistare la serie e farla sbarcare sulla propria piaffarma regalandole una nuova vita.

La chiave del successo per Netflix è stata snellire il volume degli episodi della terza stagione: si è passati infatti dai 26 episodi iniziati ai 10 canonici di Netflix con il beneplacito degli spettatori, che sembrano aver gradito questa modifica.