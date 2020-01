"Luce dei miei occhi", Anna Valle e Giuseppe Zeno protagonisti della fiction

Il pubblico assiste a tanti cambiamenti all’interno del palinsesto di Rai 1, grazie all’arrivo di nuove fiction che creano tante curiosità intorno ai milioni di telespettatori italiani. In particolare l’attenzione potrebbe essere posta intorno a un’inedita serie televisiva, intitolata “Luce dei miei occhi”, i cui protagonisti sarebbero un’attrice e un attore di un certo rilievo.

Si tratta di Giuseppe Zeno e Anna Valle che, finora, non hanno mai lavorato insieme in una serie tv. Il 2020 rappresenta l’anno del ritorno in televisione di Anna Valle che sarà anche protagonista di un’altra fiction: si tratta de “Le vite in fuga” che la vede al fianco del collega Claudio Gioè.

Dunque le curiosità intorno a questi due interpreti non sembrano mancare. L’ex miss Italia 1995, nel caso in cui dovesse andare in porto questo progetto televisivo, si metterebbe a confronto con un altro ruolo da personaggio principale.

Un periodo importante per i due possibili protagonisti

La notizia della possibile messa in onda della serie La luce dei miei occhi è stata resa nota sui social, in particolare su Twitter, mentre si usa il condizionale per quanto riguarda la partecipazione di Giuseppe Zeno. I fan sperano nella formazione di questa coppia che può essere vincente, vista la carriera vantata alle spalle a livello televisivo.

Inoltre l’attore napoletano è anche impegnato a teatro, dove è il protagonista della commedia intitolata “Soliti Ignoti” che riprende il grande successo cinematografico ottenuto da Mario Monicelli alla fine degli anni Cinquanta. Lo spettacolo viene affidato alla regia di Vinicio Marchioni che, oltre a dirigere, sarà anche il protagonista in coppia con lo stesso Giuseppe Zeno.

La trama si incentra intorno alla vita di un gruppo di uomini che si improvvisano dei ladri per fare la truffa del secolo, in un periodo complesso dal punto di vista economico e non solo, come quello del dopoguerra.