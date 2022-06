Luca Salatino e Soraia di U&D, l’annuncio improvviso: "Lo abbiamo deciso insieme"

Ascolta questo articolo

Un tempo c’era il dottor Stranamore che col suo camper, di miracoli ne ha fatti tanti, così come Agenzia matrimoniale di Marta Flavi, poi il boom dell’amore cercato in tv si è evoluto in un programma che ha conquistato immediatamente i telespettatori. Parlo ovviamente di Uomini e Donne che, da anni e anni, tiene incollati allo schermo i telespettatori.

Tra le ultime scelte strappalacrime quella del tronista romano Luca Salatino che ha scelto Soraia Allam Ceruti, bellissima corteggiatrice di origini egiziane. Una scelta che ha tenuto col fiato sospeso tutti coloro che tifavano per loro, tanto che la prescelta si è mostrata quasi sorpresa di aver fatto breccia nel ragazzo dei suoi sogni, per poi gettarsi tra le sue braccia.

L’annuncio improvviso

E se la loro è stata una scelta sudata sino alla fine, con tanto di petali rossi che hanno inondato i due piccioncini, tutto è bene quel che finisce bene. La scelta di Soraia, seppur inaspettata per via dell’avvicinamento molto intimo del tronista all’altra corteggiatrice, Lilli Pugliese, si sarà rivelata giusta? E soprattutto, cosa sarà successo tra la nuova coppia una volta spenti i riflettori?

Luca e Soraia hanno iniziato a viversi fuori dalle telecamere, nel quotidiano e poco fa è arrivato, come un fulmine a ciel sereno, un annuncio improvviso.Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, si legge: Per adesso la loro sarà una bella storia a distanza”. Insomma, i due sembrerebbero perfettamente d’accordo nel voler vivere la loro relazione, per il momento, a distanza, facendo la spola tra Roma, dove lui fa lo chef in un ristò ed è un pugile dilettante, e Como, dove vive lei. In fin dei conti la fretta è una brutta consigliera e se son rose fioriranno.

I proverbi non sbagliano mai per cui, nonostante la loro giovane età, i due ragazzi si sono mostrati molto razionali, decidendo di procedere a piccoli passi, conoscendosi nel quotidiano, senza partire in quarta con la convivenza. Se tutto dovesse andare avanti per il meglio (questo è l’augurio che tutti possiamo rivolgere), non è escluso che la relazione possa proseguire sotto lo stesso tetto. Al momento i due sono separati per lavoro ma in questo weekend potrebbero esserci nuove fotine che ritraggono i due piccioncini insieme. E se la bella Soraia si è dichiarata follemente innamorata del romano dal fisico scultoreo, lui ha messo: “Vogliamo vivere questa nostra storia senza paranoie”. Direi che la storia ha tutti i pressuposti per andare avanti, contro ogni invidia e maldicenza.