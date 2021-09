Luca Onestini concorrente in Spagna dopo il fratello Gianmarco: svelato il reality

Nel palinsesto di Telecinco, versione spagnola di Canale 5, arriva un nuovo reality show importato dalla Francia. Fra qualche settimana inizierà Secret Story in cui personaggi famosi dovranno tenere al sicuro i propri segreti durante l’intera durata della loro partecipazione. Per circa 10-15 settimane saranno reclusi in una casa.

Il contesto ricorda molto il Grande Fratello. Oltre ad essere spiati dalle telecamere nascoste giorno e notte, i concorrenti avranno a loro disposizione il Confessionale. Gli eliminati avranno la possibilità di entrare in contatto con i loro compagni che rimarranno in gioco; i familiari potranno chiamare i propri cari solo in circostanze particolari.

Il programma sarà condotto da ben tre conduttori: Carlos Sobera, Jordi Gonzalez e Jorge Javier Vazquez. Questa sarà la prima edizione Vip del reality show. Tra i volti che vi prenderanno parte ce ne sarà anche uno italiano: Luca Onestini. Nelle ultime settimane è tornato al centro del gossip per la fine della sua storia d’amore con Ivana Mrazova.

Dopo quattro anni hanno deciso di dirsi addio in seguito agli innumerevoli tentativi di provare a stare bene e cercare di arginare malesseri ed incomprensioni. Nelle ultime ore, invece, si mormora di una nuova storia d’amore intrapresa da Luca con un’altra donna, tale Caterina. Non ci sono conferme da parte degli interessati, ma molte coincidenze social.

Entrambi, infatti, hanno più volte condiviso le stesse foto. A rivelare la presunta nuova relazione è stata Deianira Marzano che ha riportato le storie della coppia, apparentemente insieme. Mentre Ivana Mrazova si trova da settimane dalla sua famiglia in Repubblica Ceca, l’ex tronista di Uomini e Donne si prepara a partire per questa nuova avventura spagnola.

Per lui sarà un vero e proprio debutto in un reality in Spagna, dopo aver sostenuto il fratello Gianmarco Onestini al Gran Hermano Vip, a El Tiempo del Descuento (che ha vinto) e a Supervivientes.