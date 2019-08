Luca Argentero vuole sposare Cristina Marino e parla anche della sua ex Myriam Catania

Da quando Luca Argentero, dopo aver partecipato alla terza edizione del Grande Fratello, ha iniziato la sua carriera nella fiction “Carabinieri” non si è più fermato ed oggi è un degli attori italiani di cinema e televisione più apprezzati nel panorama italiano, ha recitato infatti in molti film di successo come “Saturno contro” e “Diverso da chi?“.

Se la sua carriera va a gonfie vele anche nella sua vita privata ha trovato stabilità ed equilibrio accanto alla modella Cristina Marino. Alle pagine di ” GQ” quindi Argentero ha parlato della sua storia d’amore ed ha confessato di essere pronto a rifare il grande passo: “Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì”.

L’attore ha proseguito spiegando che il suo sentimento non ha bisogno di conferme, o di un contratto matrimoniale per esistere ma allo stesso tempo quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Inoltre sia lui che la sua compagna sono cresciuti con l’esempio di famiglie unite, tradizionali (I genitori di Argentero stanno ancora insieme amorevolmente da quarant’anni) e vorrebbero replicare ciò che hanno vissuto.

Questo per l’attore romano sarebbe il secondo matrimonio, essendo stato sposato per sette anni con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania, figlia di Rossella Izzo. Durante l’intervista l’attore ha parlato anche della sua ex moglie che, dopo la fine del matrimonio con l’attore, ha conosciuto un pubblicitario francese Quentin Kammermann con il quale ha avuto un figlio Jacques, nato nel 2017.

Sul loro rapporto Argentero ha dichiarato: “Tutti e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è andata bene” continuando dicendo che tra i due “Non ci sono rancori” e di essere felice per lei e della famiglia che ha creato. In passato l’attrice aveva dichiarato che il primo a sapere della sua gravidanza era stato proprio l’ex marito per una forma di rispetto e perché non voleva che lo sapesse da altri nel modo sbagliato, questo a conferma del rapporto tra i due.