Love Island condotto da Giulia De Lellis fa flop: registra lo 0,9% di share

Love Island è il nuovo reality show lanciato sulla piattaforma di Discovery con gli autori che hanno deciso di affidare la conduzione a Giulia De Lellis, l’influencer conosciuta soprattutto per aver fatto parte nel cast di “Uomini e Donne” come corteggiatrice di Andrea Damante.

Trattandosi della sua prima esperienza da conduttrice in solitaria, ma in passato ha condotto già una piccola rubrica su “Mai Dire Talk” della Gialappa’s Band oltre che avere un ruolo da protagonista nel film “Genitori vs influencer” di Fabio Volo, ovviamente la De Lellis si è mostrata molto entusiasta per la chiamata, rivelando di aver preparato lei ogni dettaglio del programma, compreso i casting.

Il flop di “Love Island”

Al momento però gli ascolti di “Love Island” stanno andando a rilento e faticano a decollare. In seguito a un discreto successo nella prima puntata, ove Giulia De Lellis ha ricevuto svariati complimenti sui social network, la seconda invece ha ottenuto dei risultati totalmente deludenti.

Andando più nel dettaglio le prime puntate di “Love Island” nella fascia oraria che va dalle 20:25 alle 21:15 circa, hanno ottenuto una media di poco superiore all’1,2% di share pari a 200 mila spettatori. Le cose però sono peggiorate nella giornata del 10 giugno, quando il reality show registra solamente 196 mila spettatori con uno share pari allo 0,9%. Il programma viene addirittura doppiato dalle repliche di “Deal With It – Stai al gioco” in onda su Nove con la conduzione di Gabriele Corsi in cui registra il 2,10% di share e 450 mila telespettatori.

Per il momento Giulia De Lellis e Discovery non hanno ancora commentato il flop ottenuto da “Love Island” in queste puntate. Continuando così però difficilmente verrà confermato per la prossima stagione, con l’ex fidanzata di Andrea Damante che potrebbe registrare il suo primo flop nella prima esperienza da conduttrice.