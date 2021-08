Love is in the air, trame 9-13 agosto: Serkan crede che Eda sia incinta, la Art Life finisce nella bufera

Love is in the air, la nuova soap Tv turca sta catturando sempre più l’interesse del pubblico di Canale 5, prnti a seguire l’evolversi della storia d’amore tra Eda e Serkan. Di seguito si riportano le anticipazioni su ciò che verrà trasmesso in Tv da lunedì 9 a venerdì 13 agosto.

Serkan crede che Eda sia incinta

Dando uno sguardo alle nuove puntate di Love is in the air, per Serkan non sarà facile lavorare fianco a fianco con la sua ex fidanzata, nascondendole il vero motivo per cui l’avrà lasciata. I due però, dovranno collaborare per un progetto affidato loro dai coniugi Kafescioglu, i quali intenderanno ristrutturare la loro nuova casa. Eda però cominecrà a non sentirsi bene e avrà le nausee.

Serkan, vista la strana nausea di Eda comincerà a sospettare che la ragazza sia incinta. Sarà davvero così? L’uomo si convincerà ancora di più quando ascolterà una conversazione tra Eda e la sua cliente e soprattutto quando la ragazza si offrirà di badare al figlio dei Kafescioglu per dare modo ai clienti di preparare la casa prima dell’inizio dei lavori. Nasceranno così alcuni siparietti fatti di incomprensioni che termineranno nel momento in cui la cliente confesserà a Serkan di essere lei ad essere incinta e non Eda.

Efe manomette il progetto di Serkan e causa un crollo

Serkan intanto, metterà a punto il progetto di ristrutturazione per i Kafescioglu. I disegni però verranno manomessi da Efe Akman, il quale vorrà sabotare i lavori e mettere nei guai Bolat e la Art Life. Effettivamente il piano di Efe sembrerà andare in porto, visto che, a poche ore dall’ultimazione dei lavori, il tetto della casa crollerà, fortunatamente senza riportare vittime. Come prevedibile, la Art Life e Serkan in particolare, finiranno nell’occhio del ciclone.

La stampa non parlerà d’altro che del crollo avvenuto nel cantiere e Selin a questo punto cercherà in qualche modo di frenare l’eco mediatico. Alla Art Life intanto, si cercherà di capire come sia potuto succedere e si capirà sin da subito che qualcuno avrà sabotato i disegni originali di Serkan per incastrarlo. Riuscirà Bolat con l’aiuto di Eda a trovare il responsabile?