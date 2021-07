Love is in the air, anticipazioni 26-30 luglio: Serkan medita di lasciare Eda

Nelle puntate di Love is in the air in onda da lunedì 26 luglio a venerdì 30 luglio, Selin dovrà fare i conti con l’inaspettata rottura con l’ormai ex fidanzato Ferit e con il matrimonio saltato: la giovane Pr ha perso in un solo colpo l’amore di Ferit, quello di Serkan e anche il suo lavoro presso la holding, dal momento che poco prima delle nozze la ragazza aveva deciso di vendere le proprie quote ad Efe Akman.

Intanto, Eda e Serkan decidono di uscire allo scoperto, parlando alle rispettive famiglie del loro amore: la zia di Eda, Ayfer, e la madre di Serkan, Aydan , decido allora di allearsi per far capire ai due innamorati che non hanno alcun futuro insieme. Per fare ciò, cominciano a sottoporre i due ad una serie di richieste sempre più impegnative, ma a sorpresa Eda e Serkan riescono a superare tutte le difficoltà che le due donne mettono sul loro cammino.

Alptketin, invece, deve fare i conti con la sua situazione di salute e per questo decide di chiamare Serkan e comunicargli di essere pronti a passare a lui il testimone e quindi la direzione della holding. Serkan, dal canto suo, è sommerso dal lavoro e per questo chiede a Selin di tornare a lavorare insieme a lui.

Allo studio di architettura, intanto, ha fatto il suo arrivo Efe Akman, il quale mette subito gli occhi su Eda e la riempie di complimenti per le sue abilità come architetto paesaggista.

Aydan e Alpetkin devono fare i conti con un altro grave problema: comunicare a Serkan che la loro famiglia è indirettamente responsabile della morte dei genitori di Eda in un incidente stradale. Alpetkin, infatti, anni prima aveva dato in subappalto la costruzione di alcuni cottage, ma la ditta acquistò materiali da un rivenditore poco serio e un muro crollò su un’auto in transito, proprio quella dei genitori di Eda.

Ora, Alpetkin ha deciso di liberarsi di questo segreto con il figlio, il quale non sa più come comportarsi con Eda e si confida con Engin: l’amico gli consiglia di dire la verità alla sua fidanzata, ma quest’ultimo non vuole darle una sofferenza così grande e medita quindi di lasciarla piuttosto che provocarle un dispiacere simile.