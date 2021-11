“Love is in the Air” anticipazioni 17 novembre 2021: Eda fugge a New York, Serkan sviene

“Love Is In The Air” il 17 novembre 2021 sarà trasmesso su Canale 5, ad eccezione di cambiamenti di palinsesto per le ore 16:50 in tv. L’episodio può essere visto anche on demand su Mediaset Infinity. Tramite la piattaforma puoi seguire Love In In The Air anche in diretta streaming. Durante l’episodio di domani della soap opera di origini turche, vedremo che quando Aydan saprà che Selin è decisa a fermare la sua gravidanza immediatamente la rassicurerà dichiarandole che le sarà sempre vicino sostenendola. Eda ha scelto di lasciare Serkan per consentirgli e dargli la possibilità di poter crescere il figlio che Selin aspetta da lui.

L’imprenditore chiede alla sua amata Eda di chiarire la situazione, così chiederà alla ragazza di raggiungerlo a casa sua e dopo averle confermato di essersi innamorato di lei per la seconda volta, infatti, l’intento dell’uomo sarà quello di dare un’altra occasione alla loro storia d’amore. L’architetto e la giovane studentessa, dopo aver cenato, trascorrono insieme una romantica notte.

La felicità di Serkan purtroppo durerà poco, perché quando si sveglierà troverà una lettera di addio della sua amata. Eppure il giovane architetto non desisterà, perché non riesce e non vuole rinunciare ad avere vicino la donna che ama. Eda ha lasciato Serkan, chiarendo che dopo aver appreso che Selin aspetta un figlio da lui, non può continuare la loro storia d’amore e separare quella che sarà una famiglia. Serkan è agitato, sa bene che dovrà impegnarsi nei suoi doveri di genitore del bambino che nascerà ma è innamorato follemente e non vuole perdere Eda.

Eda la giovane paesaggista, ha acquistato un biglietto di un volo per New York dove potrà rifarsi una nuova vita, lontano dal suo amato Serkan, al quale vuole dare anche la piena libertà per poter essere un buon padre. Nella lettera Eda spiega tutto all’amato, e lui si precipita in aeroporto per fermarla.

Arrivato velocemente in aeroporto, Serkan viene a conoscenza che il volo per New York è decollato e ha un mancamento, svenendo tra la folla. Eda, che non è riuscita a abbandonare tutto e a lasciare per sempre Serkan, è lì e assiste allo svenimento dell’amato, correndo verso di lui per aiutarlo prima che l’imprenditore venga portato in ospedale.