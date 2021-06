Love is in the air, anticipazioni 14-18 giugno: Eda e Serkan vengono scoperti

Sta riscuotendo grande successo la soap turca Love is in the air, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 15.30 alle 16.30 e che vede protagonisti lanfiirista aspirante architetto del paesaggio Eda e l’affascinante e algido architetto Serkan Bolat. I due hanno stretto un patto fingentesi fidanzati per due mesi con lo scopo di far ingelosire Selin, ex fidanzata di Serkan, della quale l’architetto è ancora innamorato. In cambio Eda riavrà la sua borsa di studio, che gli permetterà di proseguire e ultimare gli studi e conseguire la tanto bramata laurea.

Tra Eda e Serkan la complicità aumenta ogni giorno e tra incomprensioni e riappacificazioni le giornate sembrano trascorrere senza particolari intoppi, ma qualcosa sta per cambiare: nelle anticipazioni delle puntate in onda dal 14 al 18 giugno, infatti, sta per succedere qualcosa che metterà a rischio il patto di Eda e Serkan.

Nella puntata di lunedì 14 giugno Selin cerca di fare ingelosire Serkan facendo assumere nello studio di architettura il fidanzato Ferit, ma non solo perché anche Eda ha trovato un modo per fare ingelosire Serkan.

Nella puntata di martedì 15 giugno Selin e Ferit vanno a cena a casa di Eda e Serkan: Eda porta in fretta e furia tutti i suoi effetti personali a casa del finti fidanzato per inscenare la convivenza.

Mercoledì 16 giugno assisteremo alla cena tra i fidanzati, ma non riesce a trovare la scatola contente i suoi vestiti. Selin inizia così a sospettare che i due non siano realmente fidanzati e ne ha la prova quando trova il contratto di fidanzamento tra Eda e Serkan. Il contratto arriva fino a Kaan, acerrimo nemico di Serkan, il quale mira ad usare il contratto per distruggere l’architetto. Il giorno dopo i quattro partono alla volta di Antalya per concludere l’affare del Golf Resort.

Nella puntata di giovedì 17 giugno Selin, Ferit, Serkan ed Eda si trovano ancora ad Antalya quando Ferit e Selin litigano a causa del comportamento ambiguo della donna, che appare ancora legata al suo ex fidanzato. Nel frattempo Kaan invia i documenti del finto fidanzamento di Serkan a Fatma. Serkan ed Eda incontrano Birol e la moglie per concludere un affare, ma i coniugi stanno divorziando e hanno dei ripensamenti. Intanto, tra Engin e Piril comincia a sbocciare qualcosa…

Nell’ultima puntata della settimana, in onda venerdì 18 giugno, Serkan cerca di concludere l’affare con Birol, mentre Eda fa amicizia con Sevil scoprendo che è la moglie di Birol. Eda e Serkan, infine, si trovano a condividere un momento di grande intimità avvicinandosi ancora di più.