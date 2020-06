Love Game: sbarca in Rai il nuovo dating show che farà concorrenza a Maria De Filippi

Mamma Rai ha deciso di fare sul serio per la prossima stagione televisiva e puntare su nuovi programmi e nuovi volti: a partire da ottobre, infatti, andrà in onda su Rai 2 un nuovo dating show intitolato Love Game. Sembra proprio, quindi, che anche la Rai abbia deciso di risollevare gli ascolti del sabato pomeriggio puntando sull’amore, argomento intramontabile fuori e dentro il piccolo schermo.

Il dating show del secondo canale Rai adrà in onda una sola volta a settimana e più precisamente ogni sabato pomeriggio, teoricamente dalle 16.00 alle 16.30 per una durata totale quindi di circa mezz’ora. Il programma potrebbe quindi venire dopo un’altra novità praevista per il palinsesto autunnale Rai, ovvero il nuovo talk show di Paola Perego.

Per quanto riguarda il volto pensato per la conduzione del programma ancora non ci sono certezze, sebbene alcune indiscrezioni circolate in questi giorni vedremmo alla conduzione la giovane Carolina Rey: sconosciuta ai più, la ragazza nata nel 1991, ha già alle spalle diversi anni di conduzione della tv dei ragazzi sempre sulla Rai. Se così fosse la tv del servizio pubblico avrebbe quindi deciso finalmente di accantonare i classici personaggi televisivi puntando così su un volto inedito per un programma inedito.

Come saranno articolate le puntate e chi saranno i protagonisti non si sa ancora, però, si può ipotizzare che Love Game sarà un programma ispirato al suo rivale più famoso ovvero Uomini e Donne, che da oltre venti anni va in onda con grande successo su Canale5 grazie alla sapiente conduzione di Maria De Filippi. Anche in questo caso, infatti, persone comuni proveranno a cercare in televisione l’amore e si metteranno in gioco per conoscere nuove persone.

Informazioni più dettagliate si avranno, anche in questo caso, tra qualche settimana, quando il programma sarà quasi pronto per fare il suo debutto sul piccolo schermo.