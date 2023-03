"Lost", in arrivo un documentario sulla serie tv

“Lost” è una serie televisiva creata da J. J. Abrams che ha debuttato sul piccolo schermo nel lontano 2004. Si tratta di una serie tv considerata uno spartiacque nel mondo della produzione seriale. La serie, composta da 6 stagioni per un totale di 119 episodi, ha tenuto incollati alla televisione milioni di spettatori in tutto il mondo, dando vita a numerosissime teorie interpretative susseguitesi nel corso degli anni, che avevano la presunzione di spiegare molti dei misteri nascosti all’interno della serie.

“Lost” racconta di un gruppo di sopravvissuti al disastro aereo del volo Oceanic 815, la cui tratta andava da Sidney a Los Angeles. L’aereo precipita su un’isola apparentemente deserta, ma i protagonisti scopriranno, col passare del tempo, di non essere affatto soli e che l’isola nasconde molti segreti che cercheranno pian piano di svelare. La serie, vincitrice di numerosissimi premi, è stata un fenomeno mediatico e uno dei prodotti televisivi più costosi nella storia del piccolo schermo.

“Getting Lost“, il nuovo documentario di Taylor Morden cercherà, tra immagini di repertorio e interviste, di sondare i misteri di “Lost”, offrendo agli spettatori nostalgici la possibilità di rivivere le emozioni che la serie ha suscitato. Dal racconto della nascita di “Lost” al tanto discusso finale che ha diviso il pubblico, lasciando l’amaro in bocca a molti appassionati; tutto questo nel tentativo di dare un significato e un senso ai tanti avvenimenti che hanno fatto di “Lost” una delle serie più amate e seguite di sempre.

A tal proposito il regista ha dichiarato: “Lost è una serie che ha significato così tanto per così tante persone, me compreso! […] Voglio fare un film che celebri l’impatto di quella serie sul panorama della cultura pop, ma anche esaminarne i passi falsi e forse anche rivelare qual è stato il vero significato di Lost […] Che la si ami o la si odi, Lost è stata una serie fondamentale e ha segnato la via per la nuova età d’oro della televisione che ancora oggi conosciamo e amiamo“.

Non si conosce ancora la data di uscita del documentario diretto da Morden, ma verosimilmente sarà nel 2024, allo scopo di celebrare i 20 anni dal debutto della serie tv sul piccolo schermo. Mistero anche sulla piattaforma o sul canale all’interno del quale “Getting Lost” vedrà la luce. Ai numerosi fan in trepidante attesa non resta che aspettare per rivivere il fascino e l’incanto che la celeberrima “Lost” ha saputo infondere nei telespettatori di tutto il mondo.