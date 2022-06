Lorella Cuccarini sbarca su YouTube con un nuovo format: insieme a lei gli ex allievi di Amici

Ascolta questo articolo

Lorella Cuccarini siede dietro la cattedra di Amici ormai da due anni: la showgirl ha fatto il suo debutto nel talent show lo scorso anno, ricoprendo la cattedra di ballo e lavorando con Martina Miliddi, Rosa Di Grazia e Alessandro Cavallo.

Quest’anno, su richiesta di Maria De Filippi, Lorella è passata alla sezione canto, scegliendo di lavorare con diversi cantanti che oggi stanno avendo un grande successo tra cui Alex Rina, Sissi e Aisha.

A breve inizieranno i casting per Amici 22 e in attesa di scoprire se Lorella sarà ancora nel corpo docente del talent show condotto da Maria De Filippi, la ballerina e cantante ha deciso di lanciarsi in un nuovo progetto lavorativo e di coinvolgere proprio gli ex allievi della trasmissione.

Negli scorsi giorni, infatti, la Cuccarini ha pubblicato sui suoi profili social alcuni indizi di questo nuovo progetto, mostrando dapprima delle carte da gioco con le sue iniziali e poi un video nel quale si vede Lorella insieme ad alcuni ex allievi del talent show, ovvero Aisha e Luigi Strangis per Amici 21 e Rosa Di Grazia e Martina Miliddi per Amici 20.

Il nuovo format, in cui Lorella intervisterà gli ex allievi di Amici, andrà in onda su YouTube, anche se al momento non ne è ancora stata rivelata la data di partenza.

Nel frattempo, l’insegnante di Amici 21 è già finita al centro di una polemica social proprio a causa del video con gli ex allievi pubblicato sui social: molti infatti hanno notato l’assenza di Alex e Sissi ed è cominciata a circolare il rumor secondo cui la Cuccarini abbia deciso di escludere dalle interviste proprio i suoi allievi. Lorella, ovviamente, è subito intervenuta smentendo categoricamente quanto trapelato.

Molto probabilmente, infatti, la Cuccarini intervisterà nel corso di questi mesi tutti gli allievi che in questi ultimi due anni sono passati da Amici. L’attesa tra i fan è tanta e non vediamo l’ora di scoprire quando usciranno le prime interviste a cantanti e ballerini.