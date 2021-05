Lorella Cuccarini "ruba" la domenica pomeriggio alla D’Urso: ci sarebbe lo zampino della De Filippi

Fervono i preparativi in casa Mediaset per la prossima stagione televisiva. Voci sempre più insistenti parlano di una Barbara D’Urso nelle vesti di vittima sacrificale. La conduttrice campana ha visto disgregarsi il suo regno, sancendo la fine dell’egemonia ‘dursiana’. Dopo la chiusura di “Live – non è la D’Urso”, anche a “Domenica Live” toccherà la stessa sorte con una regressione pure di “Pomeriggio Cinque”.

Gli ascolti bassi, uniti a una cattiva digestione della tv di Barbarella da parte di Pier Silvio Berlusconi, hanno portato al ridimensionamento della conduttrice campana. “Tv Blog” ha svelato che a Cologno Monzese starebbero pensando di rimpiazzare la D’Urso, la domenica pomeriggio, con Lorella Cuccarini. Reduce dall’esperienza ad “Amici”, la Cuccarini sarebbe il nome giusto e caldo.

A lanciare un’altra indiscrezione bomba, ci ha pensato “TPI News“. Secondo il portale, dietro la promozione di Lorella ci sarebbe lo zampino di Maria De Filippi. Tutta la storia nasce a monte ed è figlia di una guerra fredda tra Queen Mary e la D’Urso. Qualche mese fa, “Dagospia” ha parlato un veto che la De Filippi avrebbe imposto a Mediaset, veto che si sarebbe addirittura trasformato in clausola all’interno del contratto della stessa Mary.

Si tratterebbe di un’imposizione che vedrebbe Barbara costretta a non parlare delle trasmissioni ‘mariane’ benché meno ospitare personaggi sfornati dalla stessa Queen. Alcuni episodi hanno avallato ciò, come il caso di Pietro Delle Piane, ma nulla è mai stato confermato. Adesso è saltata fuori questa nuova notizia e a quanto pare, la De Filippi starebbe muovendo le fila per vedere la Cuccarini in onda la domenica pomeriggio su Canale 5.

Sappiamo bene che Maria è la regina incontrastata della televisione italiana e gli ottimi ascolti ottenuti dalle sue trasmissioni, nonostante vadano in onda da più di 20 anni, avallano tutto ciò. Sicuramente Lorella vanta una carriera di tutto rispetto e reggerebbe alla grande in video. Una situazione alquanto complessa, che vede la De Filippi nelle vesti di regista, la D’Urso in quelle di vittima sacrificale e la Cuccarini ne beneficia.

“Ci sarebbe la mano forte ma ben curata di Maria De Filippi, dietro la suggestiva ipotesi circolata nei giorni scorsi: Lorella Cuccarini da settembre al timone del programma che prenderà il posto di Domenica Live di Barbara D’Urso. Stando a quanto risulta a TPI dai rumors nei corridoi Mediaset, la regina dell’audience del polo privato, dal suo quartier generale romano, sembra stia muovendo tutte le pedine e caldeggiando non poco l’arrivo della show-girl nel dì di festa di Canale 5“, questo si legge da “TPI News”.