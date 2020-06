Lorella Cuccarini e Pippo Baudo, possibile reunion in nuovi progetti televisivi

Venerdì 26 maggio si è conclusa, per quanto riguarda questa stagione, l’ultima puntata de “La vita in diretta”, la trasmissione di Rai 1 condotta da Alberto Matano insieme a Lorella Cuccarini, la quale come si vociferava già da tempo, non ci sarà nella prossima edizione in onda a settembre. In base ad alcune voci di corridoio che ha lanciato Tv Blog, la Cuccarini potrebbe tornare a condurre un programma in prima serata insieme al suo mentore, ovvero Pippo Baudo.

Sempre secondo i rumors, la Cuccarini potrebbe anche lavorare a La 7 che la sta corteggiando. Nel caso tornasse in onda sulla Rai, sarebbe alla conduzione di un varietà, un genere televisivo e di spettacolo che la conduttrice apprezza particolarmente dal momento che la popolarità è nata con quel tipo d’intrattenimento.

In base alle indiscrezioni del sito, da sempre informato su quanto accade nel mondo della televisione, la conduttrice potrebbe tornare a condurre una rivisitazione del celebre varietà “Fantastico” accanto al suo Pigmalione, ovvero Pippo Baudo. Per ora, si tratta solo di una indiscrezione, ma nulla è ancora certo.

La celebre showgirl potrebbe anche accettare la corte di La 7 oppure tornare a teatro dove negli anni ha raccolto grandissimo successo grazie ai ruoli che ha interpretato. Insomma, Pippo Baudo sarebbe proprio felice di tornare a lavorare con la Cuccarini e riformare insieme il tandem famoso di Fantastico che tanto successo ha ottenuto negli anni Ottanta.

Nel frattempo, per quanto riguarda La vita in diretta, sembrerebbe che il solo e unico conduttore sia Alberto Matano, per la prossima stagione, senza nessuna partner femminile al suo fianco. Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno avuto alcuni problemi e il loro rapporto, come si è evinto alla fine dell’ultima puntata, ha subito forti scossoni cancellando la presenza della stessa showgirl nella trasmissione, a partire dal prossimo anno.