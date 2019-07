Lorella Cuccarini condurrà "La Vita in Diretta": botta e risposta con Heather Parisi

Nel corso degli anni, Heather Parisi e Lorella Cuccarini si sono lanciate numerose frecciatine. La loro rivalità, come detto da Pippo Baudo in una intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni“, nasce durante la messa in onda di Fantastico, quando l’americana fu costretta a ballare con Lorella Cuccarini.

Da quel momento in poi pare che le due donne si sono sempre sopportate poco. Una reunion è avvenuta nel 2016, quando Lucio Presta creò “Nemicamatissima“, un varietà musicale che ripercorreva la carriera delle due showgirl. Ovviamente, il titolo del programma è un chiaro riferimento alla rivalità delle due.

Le parole di Heather Parisi e la risposta da parte di Lorella Cuccarini

La ballerina americana non sembra aver accettato la scelta della Rai di far condurre “La vita in diretta” alla sua rivale, e sul suo profilo Twitter si scaglia contro di lei: “Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto”.

Lorella Cuccarini però non fa attendere una sua risposta: “Dopo 35 anni di carriera credo che questo parli da sé: sono una persona indipendente che non ha mai chiesto nulla nella vita e quello che ho fatto l’ho fatto perché ho lavorato sodo e ho incontrato persone che hanno creduto in me”. In seguito rivela di essere una persona che ama dire ciò che pensa, cercando però di stare il più lontana possibile dalla politica.

Successivamente parla della conduzione de “La vita in diretta” e si dichiara felicissima di aver ricevuto e accettato questa proposta ricevuta da parte dell’azienda di Viale Mazzini. Insieme a lei ci sarà anche Alberto Matano, giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano, conosciuto soprattutto per essere il volto del TG1 delle ore 20:00, oltre ad essere opinionista di “Ballando con le Stelle”, talent show di Milly Carlucci e Paolo Belli.