Loredana Lecciso, l’ex compagna di Al Bano torna in tv con un programma dedicato all’amore e agli ex

Loredana Lecciso, giornalista ed ex compagna del celebre cantante pugliese Al Bano Carrisi, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Mio”, dove ha svelato i suoi progetti lavorativi futuri, tra cui anche un programma dedicato agli ex.

La Lecciso è stata recentemente ospite insieme ad Al Bano ed ai figli Jasmine e Albano jr nel salotto televisivo di Lady Cologno a “Live – Non è la D’Urso“, un momento cult che ha fatto molto piacere ai fan dell’ormai ex coppia, ma soprattutto la loro reunion televisiva è stato un importante messaggio, cioè quello che nonostante la fine dell’amore si possono mantenere dei rapporti civili e cordiali con i propri ex.

Loredana Lecciso svela i suoi progetti lavorativi in tv

La giornalista pugliese si è raccontata a cuore aperto in una recente intervista al settimanale “Mio”, dove ha svelato che presto ritornerà in tv stavolta non per ballare o per rilasciare l’ennesima intervitsta, bensì con un nuovo programma, incentrato sull’amore. In tal senso le parole della showgirl: “Un progetto nuovo con una nota casa di produzione televisiva“.

Ma le parole di Loredana non si fermano qui, infatti la giornalista ha proseguito dicendo: “Hanno cucito una trasmissione sulla mia persona, un piccolo format legato al mondo dell’amore e degli ex“. Ma di cosa si parlerà in questo nuovo programma televisivo? A dare maggiori dettagli è sempre l’ex compagna di Al Bano : “Si parlerà di ritorno degli amori passati, ma con un pizzico d’ironia“.

Loredana ha poi precisato che le piace portare avanti i propri progetti a piccoli passi, anche perché la Lecciso, oltre ad essere giornalista, è anche un’abile imprenditrice, infatti con la sorella gemella ha aperto una alcuni negozi a Lecce. Ma non è tutto, perché Loredana ha anche creato delle nuove essenze, tra cui una a lei dedicata “Lory72”, mentre gli altri due sono Brigitta e Jasmine ispirati alle sue due figlie femmine.