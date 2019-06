Lontano da te, puntata del 16 giugno: la mamma di Massimo torna a Roma con un amante

Domenica 9 giugno ha avuto inizio la fiction basata sulla tematica amorosa e dal titolo Lontano da te. I protagonisti sono Alessandro Tiberi e Megan Montaner che, nel corso di queste stagioni televisive, hanno dimostrato di avere un grande talento. La prima puntata ha permesso allo spettatore di farsi un’idea riguardo alla trama della serie tv che rappresenta una novità all’interno del palinsesto di Canale 5.

Le anticipazioni del secondo appuntamento in onda sul piccolo schermo domenica 16 giugno svelano che ci saranno ulteriori problemi nella vita di Massimo. L’uomo dovrà fare i conti con l’arrivo a Roma della madre che porta delle novità inaspettate. La donna si presenta al cospetto del figlio in compagnia di un giovane amante che si chiama Vincenzo.

La preoccupazione di Massimo dopo il comportamento della madre

Massimo non avrà intenzione di accettare questo colpo di scena credendo che la madre stia commettendo dei gravi errori. Il protagonista non si rassegnerà a questa idea e si impegnerà in prima persona per poter ostacolare la relazione. Una situazione analoga sarà attraversata da Candela che si troverà alle prese con il comportamento giovanile della madre.

A Siviglia Rosario (Rosario Pardo) finirà per fare la conoscenza di una persona di nome Annibale (Juan Hernandez) e si innamorerà dell’uomo dopo essere rimasta colpita dalla sua simpatia. Candela sarà preoccupata per le intenzioni della madre e vorrà risolvere nel migliore dei modi la situazione prendendo informazioni sul conto dell’uomo che frequenta.

La donna si accorgerà di aver fatto la scelta giusta comprendendo le difficoltà di Rosario a capire la verità. Candela si renderà conto che Annibale si sta prendendo gioco della madre e giungerà alla conclusione che l’uomo è un truffatore. Questa seconda puntata vedrà i due protagonisti occuparsi delle madri che hanno uno spirito giovanile con la speranza di trovare l’amore giusto.