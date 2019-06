Lontano da te, la nuova fiction con Alessandro Tiberi e Megan Montaner

Domenica 9 giugno va in onda sul piccolo schermo la prima puntata di una commedia dai tratti romantici che vede come protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Questa novità televisiva prende il posto della fiction americana New Amsterdam, dopo che è andata in onda l’ultima puntata il 2 giugno.

Si tratta di una storia amorosa ispirata alla realtà contemporanea ma non mancano i momenti di comicità grazie a una serie di equivoci che rendono interessante la trama. I protagonisti Candela e Massimo si sono conosciuti nella città di Praga ed è stato un colpo di fulmine. Non sarà facile unire i due innamorati che hanno dei caratteri completamente differenti.

La trama della commedia romantica con due protagonisti importanti

La regia è affidata a Ivan Silvestrini e, oltre alla presenza di Alessandro Tiberi e Megan Montaner, si deve notare la partecipazione dell’attrice Pamela Villoresi. La trama si concentra sul personaggio di Candela che è una donna di trent’anni dal carattere sregolato e si dimostra molto passionale.

La ragazza lavora come insegnante di flamenco in una scuola di danza e vive nella città di Siviglia con la madre e il piccolo figlio di nome Pepe. Candela non può godere della presenza del marito, rimasto in carcere con l’accusa di una truffa. A questa figura si contrappone il personaggio di Massimo che dimostra di essere l’opposto di Candela.

Parliamo di un affermato imprenditore appartenente al genere della borghesia romana. L’uomo è vicino a compiere un passo importante in quanto sta per sposare Francesca che lavora come dottoressa. Massimo si trova impegnato a far fronte alle difficili condizioni finanziare nelle quali versa l’azienda di famiglia. L’incontro a Praga tra Candela e Massimo fa crollare le certezze delle rispettive persone che devono interrogarsi sul proprio futuro. Ciò dimostra quanto l’amore non possa avere una spiegazione.