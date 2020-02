Londra: si è suicidata la famosa presentatrice Caroline Flack

Una notizia drammatica ha sconvolto il mondo dello spettacolo: si tratta della morte di Caroline Flack, una famosa presentatrice britannica. La donna, di 41 anni, che alla fine si è tolta la vita, è stata ritrovata in fin di vita nel proprio appartamento nella citta di Londra. La Flack aveva ottenuto una certa rilevanza per programmi di successo, e la partecipazione a uno show molto popolare, come “Love Island”.

Il caso vuole che, prima di Caroline Flack, altri due ex concorrenti di questo famoso show si siano tolti la vita. La conferma della morte di Caroline Flack è stata data dalla stessa famiglia della ragazza, che ha chiesto massimo rispetto riguardo alla privacy in un momento molto complicato e difficile da superare.

La nota della famiglia della presentatrice

Il decesso è avvenuto sabato 15 febbraio e, per il momento, non sono state spiegate le cause che avrebbero indotto la presentatrice a compiere il gesto estremo. Stando alle notizie rese note dal noto giornale “Daily Mail”, dovrebbe trattarsi di suicidio. Non se ne capiscono i motivi, e la presentatrice è ricordata per Love Island, andato in onda sulla rete televisiva “ITV2”, che l’ha di fatto proiettata nel mondo della televisione.

Gli altri due concorrenti che hanno condiviso con Caroline Flack l’esperienza del reality show e che si sono suicidati, non si sa se in virtù di un nesso o per una semplice coincidenza, rispondono ai nomi di Mike Thalassitis e Sophie Graydon. Inoltre Caroline Flack non stava passando un momento felice della sua esistenza e, come riportato dai giornali, si sarebbe dovuta presentare in tribunale per rispondere a delle accuse.

La presentatrice aveva in carico l’accusa di aggressione ai danni del fidanzato Lewis Burton. Per questo motivo, il giudice le avevano proibito di contattare il compagno, ma lo scorso 14 febbraio Lewis aveva fatto una dedica su Instagram alla conduttrice: “Buon San Valentino, ti amo”. Infine, Caroline Flack è stata al centro delle copertine anche per la sua relazione con il cantante Harry Stiles, ex membro degli “One Direction”.